Диагностика для детей в Иваново стала доступнее благодаря новому аппарату МРТ

В Ивановской областной детской клинической больнице с начала года обследовали около 700 маленьких пациентов на новом магнитно-резонансном томографе. Об этом сообщили в правительстве региона.
Аппарат установили при переоснащении больницы по поручению губернатора Станислава Воскресенского. По данным клиники, диагностику прошли более 300 детей в амбулаторном порядке и свыше 360 пациентов, находившихся в круглосуточном стационаре.
|Категория пациентов
|Количество исследований
|Амбулаторно
|300+
|В стационаре
|360+
|Итого
|~700
Собственное оборудование избавило семьи от необходимости возить детей в другие клиники. Это сокращает время ожидания и позволяет врачам быстрее ставить диагноз, чтобы сразу начать лечение.
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