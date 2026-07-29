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Диагностика для детей в Иваново стала доступнее благодаря новому аппарату МРТ

Россия » Центр » Иваново

В Ивановской областной детской клинической больнице с начала года обследовали около 700 маленьких пациентов на новом магнитно-резонансном томографе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Мед технологии
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мед технологии

Аппарат установили при переоснащении больницы по поручению губернатора Станислава Воскресенского. По данным клиники, диагностику прошли более 300 детей в амбулаторном порядке и свыше 360 пациентов, находившихся в круглосуточном стационаре.

Категория пациентов Количество исследований
Амбулаторно 300+
В стационаре 360+
Итого ~700

Собственное оборудование избавило семьи от необходимости возить детей в другие клиники. Это сокращает время ожидания и позволяет врачам быстрее ставить диагноз, чтобы сразу начать лечение.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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