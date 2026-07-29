В Дагестане завершилось обучение ветеранов СВО по программе подготовки управленческих кадров

В Дагестане завершился обучение ветеранов и участников специальной военной операции по программе подготовки управленческих кадров. Проект стал региональным ответом федеральной инициативе президента России Владимира Путина "Время Героев". Цель курса — помочь бойцам адаптироваться к гражданской жизни и занять должности в органах государственной власти.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Слушатели прошли комплексную подготовку, которая объединила теорию и практические навыки управления на региональном и муниципальном уровнях. Обучение охватило ключевые сферы работы госслужащего: экономику, финансовое планирование и внедрение цифровых технологий в государственное управление.

Направление подготовки Что изучили участники Госуправление Основы и практика регионального и муниципального управления Экономика и финансы Финансовые механизмы и экономические основы региона Технологии Цифровые инструменты управления и автоматизации процессов

Проект позволяет перенести дисциплину и ответственность, которые бойцы проявили в зоне СВО, в сферу гражданского служения. Это создает возможность для людей с боевым опытом влиять на развитие своих городов и сел через профессиональное управление.

В ближайшее время состоится церемония вручения дипломов, после чего выпускники смогут претендовать на вакантные должности в администрациях и профильных ведомствах региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов