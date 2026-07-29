В Дагестане завершилось обучение ветеранов СВО по программе подготовки управленческих кадров

В Дагестане завершился обучение ветеранов и участников специальной военной операции по программе подготовки управленческих кадров. Проект стал региональным ответом федеральной инициативе президента России Владимира Путина "Время Героев". Цель курса — помочь бойцам адаптироваться к гражданской жизни и занять должности в органах государственной власти.
Слушатели прошли комплексную подготовку, которая объединила теорию и практические навыки управления на региональном и муниципальном уровнях. Обучение охватило ключевые сферы работы госслужащего: экономику, финансовое планирование и внедрение цифровых технологий в государственное управление.
|Направление подготовки
|Что изучили участники
|Госуправление
|Основы и практика регионального и муниципального управления
|Экономика и финансы
|Финансовые механизмы и экономические основы региона
|Технологии
|Цифровые инструменты управления и автоматизации процессов
Проект позволяет перенести дисциплину и ответственность, которые бойцы проявили в зоне СВО, в сферу гражданского служения. Это создает возможность для людей с боевым опытом влиять на развитие своих городов и сел через профессиональное управление.
В ближайшее время состоится церемония вручения дипломов, после чего выпускники смогут претендовать на вакантные должности в администрациях и профильных ведомствах региона.
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