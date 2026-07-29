В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с

В Алтайском крае до конца суток 30 июля действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу, крупный град и усиление ветра до 17-22 м/с. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Дождь на улице

В администрации Барнаула дежурство бригад дорожной службы продлили до конца 30 июля. Специалисты ведут мониторинг состояния дорог. При интенсивных осадках возможны локальные подтопления на следующих перекрёстках:

ул. Попова — Павловский тракт;

ул. 65 лет Победы — Павловский тракт;

ул. Христенко — Павловский тракт;

ул. Молодежная — пер. Ядринцева;

ул. Антона Петрова — ул. Островская;

ул. Северо-Западная — ул. Георгия Исакова;

ул. Бехтерева — ул. Червонная;

ул. Чайковского — ул. Полевая.

Риск подтопления сохраняется и на участках улиц: Малахова, Бульвар 9 января, Партизанская (дома № 92 и № 199), Мало-Тобольская (дом № 24), 8 Марта, Ленина (дом № 97), Строителей (дом № 21), проспект Ленина (чётная сторона от ул. Матросова до ул. Аносова), а также в районах мостов на улицах Северо-Западная, Матросова, Юрина. Возможно затопление остановок "Озёрная" (ул. Попова) и "Бия" (ул. Малахова). Горожан просят заранее планировать объездные маршруты и соблюдать меры безопасности.

Напоминаем, что в крае продолжает действовать и второе штормовое предупреждение — из-за аномальной жары с температурой от +30 °C и выше.