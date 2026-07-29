В Тюмени ограничили доступ ко второму ярусу набережной из-за подъема уровня Туры

В Тюменской области продолжает расти зона затопления поймы реки Тавда. В селе Нижняя Тавда уровень воды может достичь критической отметки 950 см в период с 30 июля по 3 августа. Об этом сообщает официальный канал "Тюменская область. рф".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная дорога в сельской местности

Ситуация на Туре также остаётся напряжённой. К утру 29 июля уровень реки в Тюмени поднялся до 886 см. Из-за этого во второй ярус набережной ограничили доступ. Губернатор Александр Моор ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в Тюмени и Тюменском округе.

Режим ЧС позволяет быстрее мобилизовать ресурсы для защиты населённых пунктов, организации эвакуации при необходимости и ликвидации последствий подтоплений. В Нижней Тавде и прилегающих территориях наблюдают за динамикой уровня воды круглосуточно.