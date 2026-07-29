В Якутске открыли дорогу "Борогон" после паводка на реке Лене

В Якутске открыли дорогу "Борогон", которую размыло из-за паводка. Движение возобновили после того, как уровень воды в реке Лене спал. Об этом сообщили в Управтодоре Якутии.
Проезд разрешили для всех типов транспорта на участке Кангалассы — Борогонцы протяженностью 2,6 км. Работами по восстановлению дороги занимались специалисты компании "Мехдорстрой".
Паводки в Якутии традиционно создают проблемы с транспортной доступностью отдаленных поселков. В Сунтарском улусе аналогичную ситуацию уже решили — там восстановили проезд на дороге "Устье — Кемпендяй".
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.