В Якутске открыли дорогу "Борогон" после паводка на реке Лене

В Якутске открыли дорогу "Борогон", которую размыло из-за паводка. Движение возобновили после того, как уровень воды в реке Лене спал. Об этом сообщили в Управтодоре Якутии.

Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 221 Река Лена, Ленский район

Проезд разрешили для всех типов транспорта на участке Кангалассы — Борогонцы протяженностью 2,6 км. Работами по восстановлению дороги занимались специалисты компании "Мехдорстрой".

Паводки в Якутии традиционно создают проблемы с транспортной доступностью отдаленных поселков. В Сунтарском улусе аналогичную ситуацию уже решили — там восстановили проезд на дороге "Устье — Кемпендяй".