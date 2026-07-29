Студенты вузов и колледжей смогут официально работать гидами до получения диплома

Студенты профильных вузов и колледжей теперь могут официально проходить аттестацию на гидов и экскурсоводов. Соответствующие поправки в федеральный закон об основах туристской деятельности приняли депутаты Госдумы по инициативе Законодательного собрания Вологодской области.
Это решение упрощает вход в профессию для молодых людей. Теперь будущий гид сможет начать легальную работу с туристами еще до получения диплома, что особенно актуально для развития регионального туризма в сезон.
Помимо туристической сферы, вологодские депутаты добились изменений в социальном законодательстве:
"Принятые по нашей инициативе федеральные законы подтверждают актуальность вопросов, над которыми мы работаем. Каждая инициатива рождалась не в кабинетах, а из реальных запросов и обращений", — сообщил председатель Заксобрания Роман Заварин.
На рассмотрении в Госдуме остаются еще пять предложений от регионального парламента. Окончательное решение по ним примет новый созыв нижней палаты.
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