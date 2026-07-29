Студенты вузов и колледжей смогут официально работать гидами до получения диплома

Студенты профильных вузов и колледжей теперь могут официально проходить аттестацию на гидов и экскурсоводов. Соответствующие поправки в федеральный закон об основах туристской деятельности приняли депутаты Госдумы по инициативе Законодательного собрания Вологодской области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа посетителей в музее

Это решение упрощает вход в профессию для молодых людей. Теперь будущий гид сможет начать легальную работу с туристами еще до получения диплома, что особенно актуально для развития регионального туризма в сезон.

Помимо туристической сферы, вологодские депутаты добились изменений в социальном законодательстве:

В Семейном кодексе закрепили преимущество при приеме в школы для детей, находящихся под опекой.

Из закона о поддержке сирот убрали формулировку "формы умственной отсталости".

"Принятые по нашей инициативе федеральные законы подтверждают актуальность вопросов, над которыми мы работаем. Каждая инициатива рождалась не в кабинетах, а из реальных запросов и обращений", — сообщил председатель Заксобрания Роман Заварин.

На рассмотрении в Госдуме остаются еще пять предложений от регионального парламента. Окончательное решение по ним примет новый созыв нижней палаты.

Экспертная проверка:

обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева