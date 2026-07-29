Дефицит топлива на Кубани заставил водителей пересаживаться на пригородные поезда

В Кубани резко вырос спрос на поездки электричками. В июне железнодорожным транспортом воспользовались 1,678 млн человек — это на 19% больше, чем в мае, сообщили в АО "Кубань Экспресс-Пригород".
Всего за первое полугодие пригородные составы перевезли 8,239 млн пассажиров. В июле рост продолжается. Перевозчик связывает это с началом сезона отпусков и поездками жителей на дачи.
|Показатель
|Значение
|Пассажиропоток за июнь
|1,678 млн чел.
|Рост к маю
|+19%
|Итого за 6 месяцев
|8,239 млн чел.
Помимо сезонности, на пригородный транспорт пересаживаются из-за проблем с бензином. В "Кубань Экспресс-Пригород" полагают, что временный дефицит топлива в регионе заставил водителей оставить машины в гаражах и выбрать электрички.
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