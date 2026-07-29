Дефицит топлива на Кубани заставил водителей пересаживаться на пригородные поезда

В Кубани резко вырос спрос на поездки электричками. В июне железнодорожным транспортом воспользовались 1,678 млн человек — это на 19% больше, чем в мае, сообщили в АО "Кубань Экспресс-Пригород".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Всего за первое полугодие пригородные составы перевезли 8,239 млн пассажиров. В июле рост продолжается. Перевозчик связывает это с началом сезона отпусков и поездками жителей на дачи.

Показатель Значение Пассажиропоток за июнь 1,678 млн чел. Рост к маю +19% Итого за 6 месяцев 8,239 млн чел.

Помимо сезонности, на пригородный транспорт пересаживаются из-за проблем с бензином. В "Кубань Экспресс-Пригород" полагают, что временный дефицит топлива в регионе заставил водителей оставить машины в гаражах и выбрать электрички.

Популярные маршруты

Лидерами по количеству пассажиров остаются направления в пределах "Большого Сочи": Туапсе — Сириус, Сочи — Сириус, Туапсе — Аэропорт Сочи и Сочи — Роза Хутор.

В четверку самых востребованных маршрутов вошла линия Краснодар — Новороссийск. Там приток людей объясняют развитием железнодорольного туризма: больше жителей и гостей края выбирают рельсы вместо трасс для поездок к морю.

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