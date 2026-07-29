Аэропорт Элисты закроется на весь август из-за капремонта взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Элисты приостановит работу с 1 по 31 августа. Причина — завершающий этап капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в рамках федерального проекта по развитию авиационной инфраструктуры.

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Специалисты обновляют покрытие полосы и рулежных дорожек, устанавливают современное светосигнальное оборудование. Генеральный директор аэропорта Максим Петрухин назвал этот этап самым ответственным.

С сентября аэропорт вернётся в штатный режим. По словам руководства, обновлённая инфраструктура позволит принимать больше рейсов и выдерживать повышенные нагрузки.

Актуальную информацию о рейсах пассажирам рекомендуется уточнять на официальных ресурсах аэропорта и ведомства.