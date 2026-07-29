Пензенская область стала лидером ПФО по производству мяса в живом весе

Пензенская область возглавила рейтинг Приволжского федерального округа по производству скота и птицы на убой в живом весе за первое полугодие 2026 года. Объём продукции составил 256,7 тысячи тонн, сообщает Пензастат. Регион удерживает лидирующие позиции в животноводстве и остаётся одним из ключевых мясных доноров ПФО. Результат первой половины года продолжает тренд 2025 года, когда в хозяйствах всех категорий было произведено 508,9 тысячи тонн скота и птицы на убой — на 6,5% больше, чем годом ранее. Параллельно растёт молочное направление. За 2025 год площадь произвела 487,8 тысячи тонн молока, увеличив показатель на 12,7%. Надой на одну корову в сельхозорганизациях достиг 11 797 килограммов. Яйц всех видов получено 348,2 млн штук.

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"Пензенская область демонстрирует устойчивую динамику роста во всех основных направлениях животноводства. Важно, что рост количественный сопровождается качественным — надой на корову превысил 11,7 тонны, что говорит об эффективности селекционной и кормовой работы. При сохранении темпов регион закрепит статус ключевого продовольственного кластера Поволжья", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Показатель Объём / Значение Динамика / Примечание Скот и птица на убой (живой вес), I полугодие 2026 г. 256,7 тыс. т 1-е место в ПФО Скот и птица на убой (живой вес), 2025 г. 508,9 тыс. т +6,5% к 2024 г. Молоко, 2025 г. 487,8 тыс. т +12,7% к 2024 г. Надой на корову (сельхозорганизации), 2025 г. 11 797 кг Рост к предгода Яйца всех видов, 2025 г. 348,2 млн шт. -

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов