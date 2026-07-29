Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильный ветер и интенсивные осадки ожидаются в нескольких районах Ростовской области
В Махачкале спустя год восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175"
Почему после 40 лет исчезает талия: 5 скрытых причин набора жира, о которых молчат врачи
Диагностика для детей в Иваново стала доступнее благодаря новому аппарату МРТ
В Дагестане завершилось обучение ветеранов СВО по программе подготовки управленческих кадров
Сотни машин вместо тысяч: почему бренд Volga стал лидером опроса при скромных продажах
Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond
В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с
Пиротехническое шоу на Оби в Барнауле обойдется бюджету в 1,4 млн рублей

В Перми проанализировали загруженность городских школ и планы по сокращению второй смены

Россия » Поволжье » Пермь

Департамент образования Перми проанализировал наполняемость и площадь городских школ. Мониторинг выявил резкий контраст между крупнейшими учебными центрами и малочисленными заведениями, а также определил целевой показатель по сокращению второй смены.

классная комната, дети
Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/es/photo/1237486, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
классная комната, дети

Рейтинг по количеству учеников

Лидером по числу учащихся стала химико-технологическая школа "СинТез" — здесь учатся 3629 детей. В пятерку крупнейших заведений вошли также "Флагман", "Точка", "ЭнергоПолис" и школа № 30. Высокая нагрузка в этих школах сглажена наличием нескольких корпусов.

На другом полюсе — школа-интернат № 85, где обучаются всего 363 ребенка. В список наименьших по наполнению попали школы № 145, № 146, № 45 и IT-школа. Всего в Перми 30% образовательных учреждений (за исключением коррекционных) принимают до тысячи учеников.

Школа Количество учащихся
"СинТез" 3629
"Флагман" 3562
"Точка" 3459
"ЭнергоПолис" 3114
Школа № 30 3061

Площади зданий

Самое большое здание принадлежит школе дизайна "Точка" на улице Татищева — его площадь превышает 25 тысяч квадратных метров. Сопоставимые размеры у "СинТеза" на улице Юнг Прикамья и лицея № 10 на Серебристой (около 23 тыс. кв. м).

Минимальные показатели зафиксировали в школе № 18 на Нефтяников, лицее № 4 на Семченко и лицее № 8 на шоссе Космонавтов. Площадь каждого из этих зданий не достигает полутора тысяч квадратных метров.

Проблема второй смены

Особое внимание в департаменте уделили графику обучения. Перед руководством всех городских школ поставили задачу снизить долю детей, которые учатся во вторую смену. Целевой ориентир — довести этот показатель до 32,8%.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond
В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с
Пиротехническое шоу на Оби в Барнауле обойдется бюджету в 1,4 млн рублей
Десять трамвайных маршрутов Новосибирска переходят на остановки по требованию
Тайна бархатного вкуса: как приготовить кабачковую икру, которую полюбят даже дети
Развитие социальной сферы: в Коми капитально ремонтируют школы и детсады
В Тюмени ограничили доступ ко второму ярусу набережной из-за подъема уровня Туры
Секунда, которая изменила всё: Брэд Питт оставил след в памяти первой россиянки на "Оскаре"
В Якутске открыли дорогу "Борогон" после паводка на реке Лене
Очереди на границе и задержки: почему законы о сроках ремонта перестали работать на практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.