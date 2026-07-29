В Перми проанализировали загруженность городских школ и планы по сокращению второй смены

Департамент образования Перми проанализировал наполняемость и площадь городских школ. Мониторинг выявил резкий контраст между крупнейшими учебными центрами и малочисленными заведениями, а также определил целевой показатель по сокращению второй смены.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/es/photo/1237486, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ классная комната, дети

Рейтинг по количеству учеников

Лидером по числу учащихся стала химико-технологическая школа "СинТез" — здесь учатся 3629 детей. В пятерку крупнейших заведений вошли также "Флагман", "Точка", "ЭнергоПолис" и школа № 30. Высокая нагрузка в этих школах сглажена наличием нескольких корпусов.

На другом полюсе — школа-интернат № 85, где обучаются всего 363 ребенка. В список наименьших по наполнению попали школы № 145, № 146, № 45 и IT-школа. Всего в Перми 30% образовательных учреждений (за исключением коррекционных) принимают до тысячи учеников.

Школа Количество учащихся "СинТез" 3629 "Флагман" 3562 "Точка" 3459 "ЭнергоПолис" 3114 Школа № 30 3061

Площади зданий

Самое большое здание принадлежит школе дизайна "Точка" на улице Татищева — его площадь превышает 25 тысяч квадратных метров. Сопоставимые размеры у "СинТеза" на улице Юнг Прикамья и лицея № 10 на Серебристой (около 23 тыс. кв. м).

Минимальные показатели зафиксировали в школе № 18 на Нефтяников, лицее № 4 на Семченко и лицее № 8 на шоссе Космонавтов. Площадь каждого из этих зданий не достигает полутора тысяч квадратных метров.

Проблема второй смены

Особое внимание в департаменте уделили графику обучения. Перед руководством всех городских школ поставили задачу снизить долю детей, которые учатся во вторую смену. Целевой ориентир — довести этот показатель до 32,8%.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов