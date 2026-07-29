Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильный ветер и интенсивные осадки ожидаются в нескольких районах Ростовской области
В Махачкале спустя год восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175"
Почему после 40 лет исчезает талия: 5 скрытых причин набора жира, о которых молчат врачи
Диагностика для детей в Иваново стала доступнее благодаря новому аппарату МРТ
В Дагестане завершилось обучение ветеранов СВО по программе подготовки управленческих кадров
Сотни машин вместо тысяч: почему бренд Volga стал лидером опроса при скромных продажах
Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond
В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с
Пиротехническое шоу на Оби в Барнауле обойдется бюджету в 1,4 млн рублей

В Рязани перекроют улицу Маяковского и ограничат парковку к Дню ВДВ

Россия » Центр » Рязань

В Рязани ограничат парковку и перекроют участок улицы Маяковского к Дню ВДВ В Рязани с 23:00 1 августа по 18:00 2 августа запретят парковку на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Те же сроки — до 14:00 2 августа — действуют для территории у стадиона "Рязань Арена" (спортшкола "Олимпиец"). Об этом сообщается на сайте администрации города.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

2 августа с 6:00 до 14:00 будет закрыто для движения съезд с улицы Маяковского до дома 44б по той же улице. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий к Дню Воздушно-десантных войск. Водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативные маршруты и места для стоянки.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond
В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с
Пиротехническое шоу на Оби в Барнауле обойдется бюджету в 1,4 млн рублей
Десять трамвайных маршрутов Новосибирска переходят на остановки по требованию
Тайна бархатного вкуса: как приготовить кабачковую икру, которую полюбят даже дети
Развитие социальной сферы: в Коми капитально ремонтируют школы и детсады
В Тюмени ограничили доступ ко второму ярусу набережной из-за подъема уровня Туры
Секунда, которая изменила всё: Брэд Питт оставил след в памяти первой россиянки на "Оскаре"
В Якутске открыли дорогу "Борогон" после паводка на реке Лене
Очереди на границе и задержки: почему законы о сроках ремонта перестали работать на практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.