В Рязани перекроют улицу Маяковского и ограничат парковку к Дню ВДВ

В Рязани ограничат парковку и перекроют участок улицы Маяковского к Дню ВДВ В Рязани с 23:00 1 августа по 18:00 2 августа запретят парковку на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Те же сроки — до 14:00 2 августа — действуют для территории у стадиона "Рязань Арена" (спортшкола "Олимпиец"). Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

2 августа с 6:00 до 14:00 будет закрыто для движения съезд с улицы Маяковского до дома 44б по той же улице. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий к Дню Воздушно-десантных войск. Водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативные маршруты и места для стоянки.