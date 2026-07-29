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Выплаты от 30 до 35% стоимости жилья доступны молодым семьям Амурской области

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Двадцать четыре молодые семьи из 22 муниципальных районов Амурской области получили сертификаты на покупку или строительство жилья. Всего регион выделил на выплаты около 53 миллионов рублей.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

Среди получателей поддержки — 11 многодетных семей и три семьи участников специальной военной операции. Еще 17 пар уже купили жилье в Свободном, Шимановске, поселке Прогресс, а также в Михайловском, Серышевском и Тамбовском округах.

Категория семьи Размер выплаты (от стоимости жилья)
Семьи без детей от 30%
Семьи с детьми от 35%

Деньги можно направить как на покупку готовой квартиры, так и на стройку собственного дома. Чтобы попасть в программу, семья должна стоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Один из родителей должен быть моложе 35 лет. Также заявители обязаны подтвердить наличие собственных средств или доходов для оплаты оставшейся части стоимости жилья.

"Поддержка молодых семей остается важным направлением жилищной политики региона. С помощью госпрограммы люди получают возможность приобрести собственное жилье и уверенно планировать будущее. Особое внимание мы уделяем многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции", — пояснил заместитель министра ЖКХ Приамурья Александр Кириенко.

Для сравнения: в прошлом году помощь получили 29 семей из 23 муниципалитетов области.

Ответы на популярные вопросы

Сколько действует сертификат?

Свидетельство действительно семь месяцев с даты выдачи.

Нужно ли иметь свои деньги для покупки жилья?

Да, наличие собственных средств или стабильного дохода — обязательное условие для участия в программе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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