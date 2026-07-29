Кавказский заповедник обошел Ялтинский и Кивач по количеству гостей в 2026 году

Кавказский государственный природный биосферный заповедник стал самым популярным среди всех особо охраняемых природных территорий России по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев здесь побывали 280 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды РФ.
Заповедник считается старейшим и крупнейшим на Северном Кавказе. Его площадь достигает 300 тысяч гектаров, что делает его вторым по величине горно-лесным массивом в Европе. Территория заповедника объединяет три региона: Краснодарский край, Адыгею и Карачаево-Черкесию.
|Заповедник
|Число посетителей (полугодие)
|Кавказский
|280 тыс.
|Ялтинский горно-лесной (Крым)
|118 тыс.
|Кивач (Карелия)
|78 тыс.
|Приокско-Террасный (Подмосковье)
|40 тыс.
|Дагестанский
|30 тыс.
Пик посещаемости пришелся на март — в этот месяц заповедник посетили более 80 тысяч человек. Высокий спрос сохранился и в июне, когда число гостей превысило 55 тысяч.
Рост турпотока в такие массивы влияет на нагрузку на транспортную инфраструктуру прилегающих районов и создает дополнительные рабочие места в сфере сервиса и сопровождения туристов. Однако высокая посещаемость требует строгого контроля за состоянием троп и экосистемы, чтобы сохранить природный баланс горно-лесного массива.
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