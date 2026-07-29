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Миллионы за редкие компетенции: ростовские ведомства радикально изменили условия набора

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Опыт службы в подразделениях беспилотных систем становится значимым преимуществом при трудоустройстве в гражданском секторе. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. По его словам, ведомство активно привлекает добровольцев со всей страны для заключения контрактов с Министерством обороны, организовав для удобства кандидатов работу по принципу "одного окна".

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Водолацкий подчеркнул, что потребность существует не только в пилотах FPV-дронов. Войска нуждаются в инженерах, специалистах по связи, экспертах в электронике и IT. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с навыками управления авиамоделями или опытом службы в авиационных частях. Участники подобных программ проходят обучение, включая работу на симуляторах для развития мелкой моторики, что необходимо для точного поражения целей. Как подчеркивается в материале rostovgazeta.ru, программа подготовки регулярно обновляется с учетом анализа реальных боевых действий.

"Приобретенные в таких подразделениях навыки в области кибербезопасности, инженерии и управления сложной техникой в будущем будут крайне востребованы в высокотехнологичных отраслях экономики, где автоматизация процессов требует глубокого понимания программно-аппаратных комплексов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Контракт с войсками БпС заключается минимум на год, при этом перевод военнослужащего в иные рода войск без его личного согласия исключен. За добровольное поступление на службу в Ростовской области предусмотрена единовременная выплата в размере до 3,4 млн рублей. Стабильность условий и возможность получения востребованных технических компетенций делают этот путь привлекательным для профессионалов.

Ответы на популярные вопросы о службе в войсках БпС

Кому отдается приоритет при отборе?

В первую очередь рассматриваются специалисты с опытом в IT, радиотехнике, электронике, авиамоделировании, а также граждане, ранее проходившие службу в авиационных подразделениях.

Есть ли возможность перевода в другие рода войск?

Нет, согласно директивным указаниям Генштаба ВС РФ, кандидат поступает на службу строго в систему беспилотных войск, и иные перемещения без личного согласия не проводятся.

Обязательно ли иметь опыт управления дронами?

Нет, обучение проводится на базе подразделений под руководством инструкторов, включая теоретическую подготовку и практику на специализированных симуляторах.

Какие финансовые условия предусмотрены?

Военнослужащие, заключившие контракт в Ростовской области, получают единовременную выплату в размере до 3,4 миллиона рублей.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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