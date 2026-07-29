Власти Севастополя планируют увеличить тарифы на тепло, воду и газ почти на 14 процентов осенью

В Севастополе готовят повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно проекту социально-экономического развития города на 2027-2029 годы, цены могут вырасти почти на 14%. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Фото: commons.wikimedia.org by V&A Dudush, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Севастополь город моряков - panoramio

По данным пояснительной записки, в 2026 году коммуналка подорожает дважды. Первое повышение на 1,7% уже произошло в январе — его вызвал рост ставки НДС с 20% до 22%. Второй и более существенный скачок цен планируют на октябрь.

Услуга Прогноз роста (с 1 октября) Тепло, вода, водоотведение, вывоз мусора (ТКО) 13,8% Природный газ для населения 13,8% Электроснабжение 11,3%

Пока документ носит статус проекта и не утвержден окончательно. С 30 июля по 9 августа проект пройдет через общественные слушания, где жители и предприниматели смогут высказать свое мнение.

Севастополь не единственный город полуострова с такими перспективами. В октябре похожий рост цен ждет и жителей Крыма. Там тарифы на тепло, воду и вывоз мусора также вырастут почти на 14%, электроэнергия подорожает на 11,3%, а газоснабжение — на 10,1%.

"С 01.10.2026 в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, обращении с твёрдыми коммунальными отходами тарифы будут увеличены на 13,8%, в электроснабжении — до 11,3%. Увеличение розничных цен на природный газ для населения планируется с ростом 13,8%", — указано в пояснительной записке к проекту развития города.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех