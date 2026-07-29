Рынки Севастополя наполнили первые партии местных персиков. В текущем сезоне аграрии ожидают резкий рост сбора фруктов: план составляет не менее 282 тонн, тогда как в прошлом году удалось собрать всего около 100 тонн.
Такой скачок стал возможен после провала предыдущего года. Тогда весенние заморозки почти уничтожили завязи, и садоводческий сектор понес серьезные потери. В этом сезоне погода снова испытывала сады на прочность, но критического урожая удалось избежать.
"Поздние заморозки могли серьёзно повлиять на будущий урожай. Но садоводы смогли сохранить сады", — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сейчас хозяйства собирают ранние сорта "Коллинз" и "Принцесса Чёрная". В городе работают четыре предприятия по выращиванию персиков. Часть плодов пойдет на местные прилавки, а сорта с высокой лежкостью отправят в другие районы Крыма и российские регионы.
|Показатель
|Прошлый сезон
|Текущий прогноз
|Урожай персиков (тонн)
|~ 100
|282 и более
|Динамика сбора
|Снижение из-за заморозков
|Рост почти в 3 раза
Для Севастополя и Крыма персик остается самой капризной культурой. Погодные аномалии часто приводят к тому, что объемы сбора меняются в разы. В прошлом году холод ударил по всему региону: вместе с персиками пострадали косточковые культуры, а урожай ягод упал примерно на треть.
Текущий приток фруктов на рынки означает, что местный продукт станет доступнее, а зависимость города от поставок из других областей в ближайшие недели снизится.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.