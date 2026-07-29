Урожай персиков в Севастополе вырастет почти в три раза по сравнению с прошлым годом

Рынки Севастополя наполнили первые партии местных персиков. В текущем сезоне аграрии ожидают резкий рост сбора фруктов: план составляет не менее 282 тонн, тогда как в прошлом году удалось собрать всего около 100 тонн.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Транспортировка персиков

Такой скачок стал возможен после провала предыдущего года. Тогда весенние заморозки почти уничтожили завязи, и садоводческий сектор понес серьезные потери. В этом сезоне погода снова испытывала сады на прочность, но критического урожая удалось избежать.

"Поздние заморозки могли серьёзно повлиять на будущий урожай. Но садоводы смогли сохранить сады", — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас хозяйства собирают ранние сорта "Коллинз" и "Принцесса Чёрная". В городе работают четыре предприятия по выращиванию персиков. Часть плодов пойдет на местные прилавки, а сорта с высокой лежкостью отправят в другие районы Крыма и российские регионы.

Показатель Прошлый сезон Текущий прогноз Урожай персиков (тонн) ~ 100 282 и более Динамика сбора Снижение из-за заморозков Рост почти в 3 раза

Для Севастополя и Крыма персик остается самой капризной культурой. Погодные аномалии часто приводят к тому, что объемы сбора меняются в разы. В прошлом году холод ударил по всему региону: вместе с персиками пострадали косточковые культуры, а урожай ягод упал примерно на треть.

Текущий приток фруктов на рынки означает, что местный продукт станет доступнее, а зависимость города от поставок из других областей в ближайшие недели снизится.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов