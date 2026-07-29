Спрос на психологическую помощь при поиске работы в Нижегородской области вырос на 40%

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года за психологической поддержкой при трудоустройстве обратились 681 безработный житель. Это на 40% больше, чем за весь 2025 год — тогда было проведено 403 консультации. Рост обращений фиксируется на фоне реализации нацпроекта "Кадры", стартовавшего в 2025 году по поручению президента Владимира Путина.
Основная группа соискателей — женщины 35-54 лет, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также люди с несовершеннолетними детьми. По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, особенно заметно увеличение обращений среди женщин с детьми и граждан старшего возраста. "Эти категории испытывают повышенную эмоциональную нагрузку, связанную с поиском работы, сменой профессии и необходимостью совмещать семейные и трудовые обязанности", — пояснил министр.
Специалисты кадрового центра "Работа России" помогают справиться с тревожностью, неуверенностью, страхом перед собеседованием, потерей мотивации и эмоциональным выгоранием. Используются индивидуальные и групповые форматы: семинары-тренинги, диагностические консультации по самоопределению, практикумы.
|Показатель
|I полугодие 2026 г.
|2025 год (весь год)
|Консультаций проведено
|681
|403
|Трудоустроилось после поддержки
|173
|180
Уже за полгода 2026 года после психологической поддержки работу нашли 173 человека — почти столько же, сколько за весь прошлый год. Часть соискателей была направлена на программы переобучения и повышения квалификации. И. о. директора центра Елена Видяева отметила: после консультаций люди становятся увереннее и активнее выходят на рынок труда. По её словам, рост обращений говорит о повышении доверия к специалистам.
Для повышения качества помощи в кадровых центрах регулярно проводятся обучающие мероприятия для сотрудников. В текущем году организованы: консультация по самоопределению "Моя мотивация", семинар-тренинг "Выгорание: перезагрузка: вторичные выгоды — плюсы и минусы", тренинг "Подготовка к собеседованию".
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