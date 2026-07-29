Спрос на психологическую помощь при поиске работы в Нижегородской области вырос на 40%

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года за психологической поддержкой при трудоустройстве обратились 681 безработный житель. Это на 40% больше, чем за весь 2025 год — тогда было проведено 403 консультации. Рост обращений фиксируется на фоне реализации нацпроекта "Кадры", стартовавшего в 2025 году по поручению президента Владимира Путина.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Психолог и пациентка

Кто обращается за помощью

Основная группа соискателей — женщины 35-54 лет, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также люди с несовершеннолетними детьми. По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, особенно заметно увеличение обращений среди женщин с детьми и граждан старшего возраста. "Эти категории испытывают повышенную эмоциональную нагрузку, связанную с поиском работы, сменой профессии и необходимостью совмещать семейные и трудовые обязанности", — пояснил министр.

Как проходит работа с психологами

Специалисты кадрового центра "Работа России" помогают справиться с тревожностью, неуверенностью, страхом перед собеседованием, потерей мотивации и эмоциональным выгоранием. Используются индивидуальные и групповые форматы: семинары-тренинги, диагностические консультации по самоопределению, практикумы.

Показатель I полугодие 2026 г. 2025 год (весь год) Консультаций проведено 681 403 Трудоустроилось после поддержки 173 180

Уже за полгода 2026 года после психологической поддержки работу нашли 173 человека — почти столько же, сколько за весь прошлый год. Часть соискателей была направлена на программы переобучения и повышения квалификации. И. о. директора центра Елена Видяева отметила: после консультаций люди становятся увереннее и активнее выходят на рынок труда. По её словам, рост обращений говорит о повышении доверия к специалистам.

Подготовка специалистов

Для повышения качества помощи в кадровых центрах регулярно проводятся обучающие мероприятия для сотрудников. В текущем году организованы: консультация по самоопределению "Моя мотивация", семинар-тренинг "Выгорание: перезагрузка: вторичные выгоды — плюсы и минусы", тренинг "Подготовка к собеседованию".

"Рост обращений за психологической помощью при трудоустройстве — логичный процесс. В условиях трансформации рынка труда, когда требуются новые компетенции, люди сталкиваются с неуверенностью в своих силах, страхом смены профессии, возрастной дискриминацией. Женщины с детьми и предпенсионеры — группы риска: им сложнее адаптироваться к новым требованиям работодателей. Психологическое сопровождение снижает барьеры входа на рынок труда, возвращает субъектность соискателю. Результат виден: темп трудоустройства за полугодие почти сравнялся с годовым показателем прошлого года. Это значит, что формат работает и его нужно масштабировать", — отметила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова