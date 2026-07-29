Жители Алтайского края перевели официантам более 20 млн рублей чаевых

С начала года жители и гости Алтайского края перевели сотрудникам сферы общепита более 20 млн рублей чаевых через сервис "Нетмонет". Больше всего средств накопилось в Барнауле — здесь сумма превысила 11,5 млн рублей.

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Максимум выплат зафиксировали в июне на фоне летнего туристического потока: за один месяц посетители оставили 5 млн рублей. Средний чек одного перевода с января вырос на 17% — с 356 до 417 рублей.

Город Средний размер чаевых (руб.) Белокуриха 425 Бийск 396 Барнаул 350

Несмотря на третий результат по среднему чеку, Барнаул лидирует по общему объему средств. В столице региона зафиксирован и абсолютный рекорд по разовой выплате: в одном из ресторанов русской кухни гость оставил официанту 22 058 рублей.

По уровню вовлеченности клиентов первое место занял Рубцовск. Здесь систему чаевых используют восемь человек из ста. В комментариях к переводам пользователи чаще всего отмечают вежливость персонала и качество обслуживания.