Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказский заповедник обошел Ялтинский и Кивач по количеству гостей в 2026 году
Главная июльская процедура для крыжовника: спасаем кусты от загущения и мелких ягод
Студенческим семьям дадут комнаты в общежитиях: одного свидетельства о браке может не хватить
Власти Севастополя планируют увеличить тарифы на тепло, воду и газ почти на 14 процентов осенью
Миллионы за редкие компетенции: ростовские ведомства радикально изменили условия набора
Слухи в Хэмптоне оказались правдой: отношения Ирины Шейк со звездой НБА вышли на новый уровень
ФАС добилась от Wildberries и Ozon изменения правил работы с продавцами
Урожай персиков в Севастополе вырастет почти в три раза по сравнению с прошлым годом
Спрос на психологическую помощь при поиске работы в Нижегородской области вырос на 40%

Жители Алтайского края перевели официантам более 20 млн рублей чаевых

Россия » Сибирь » Барнаул

С начала года жители и гости Алтайского края перевели сотрудникам сферы общепита более 20 млн рублей чаевых через сервис "Нетмонет". Больше всего средств накопилось в Барнауле — здесь сумма превысила 11,5 млн рублей.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Максимум выплат зафиксировали в июне на фоне летнего туристического потока: за один месяц посетители оставили 5 млн рублей. Средний чек одного перевода с января вырос на 17% — с 356 до 417 рублей.

Город Средний размер чаевых (руб.)
Белокуриха 425
Бийск 396
Барнаул 350

Несмотря на третий результат по среднему чеку, Барнаул лидирует по общему объему средств. В столице региона зафиксирован и абсолютный рекорд по разовой выплате: в одном из ресторанов русской кухни гость оставил официанту 22 058 рублей.

По уровню вовлеченности клиентов первое место занял Рубцовск. Здесь систему чаевых используют восемь человек из ста. В комментариях к переводам пользователи чаще всего отмечают вежливость персонала и качество обслуживания.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Еда и рецепты
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Долги по алиментам в Тюменской области: динамика взысканий за три года
Калужские автомобили Tenet получили доступ к госзаказам для такси
Сердце разрывается от боли: Сури вычеркнула фамилию Круза, что окончательно лишило его иллюзий
Две школьницы из Сургута оказались под стражей за попытку распространения наркотиков
ДВС без связи с колесами: кроссовер Geely EX5 удивит новой последовательной версией
Забытый рецепт из крыжовника покорит всех: изумрудный конфитюр с эффектом холодка
На Московском шоссе в Нижнем Новгороде установят 12 умных светофоров
Отсутствие документов на деревенские яйца может скрыть наличие сальмонеллеза и других инфекций
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с инфекциями от клещей в Курске
Свердловская область установит квоту на трудоустройство участников СВО с января 2027 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.