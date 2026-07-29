Цены на бензин АИ-92 на сетевых заправках Ростова снизились до 64,9 рубля

Цены на бензин и дизель в Ростове-на-Дону к концу июля разошлись в разные стороны: пока сетевые заправки немного подняли стоимость литра, частные АЗС заметно снизили ценники.
Разрыв между крупными сетями и частниками стал еще ощутимее. Если на сетевых станциях изменения коснулись лишь нескольких копеек, то владельцы небольших заправок сбросили цену на некоторые марки топлива сразу на 10-15 рублей.
На сетевых АЗС ситуация осталась стабильной с легким трендом на рост. За исключением АИ-92, где минимальный порог чуть снизился до 64,9 рубля, по большинству позиций стоимость выросла.
В частном секторе заправок наблюдается обратная картина. Здесь цены упали по всем основным видам топлива. Особенно это заметно по верхней границе стоимости: если раньше литр АИ-95 могли предложить за 149 рублей, то теперь максимум составляет 133 рубля.
|Марка топлива
|Сетевые АЗС (руб/л)
|Частные АЗС (руб/л)
|Бензин АИ-92
|64,9 — 67,48
|79,5 — 127
|Бензин АИ-95
|72,2 — 75,24
|84,5 — 133
|Дизельное топливо
|77,35 — 80,11
|84 — 123
Для автомобилистов и перевозчиков города такая разница в цене делает сетевые заправки гораздо более выгодным вариантом. Снижение цен на частных АЗС может быть связано с попыткой привлечь клиентов в условиях высокой конкуренции или корректировкой закупочных цен.
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