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Цены на бензин АИ-92 на сетевых заправках Ростова снизились до 64,9 рубля

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Цены на бензин и дизель в Ростове-на-Дону к концу июля разошлись в разные стороны: пока сетевые заправки немного подняли стоимость литра, частные АЗС заметно снизили ценники.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Разрыв между крупными сетями и частниками стал еще ощутимее. Если на сетевых станциях изменения коснулись лишь нескольких копеек, то владельцы небольших заправок сбросили цену на некоторые марки топлива сразу на 10-15 рублей.

Динамика стоимости топлива

На сетевых АЗС ситуация осталась стабильной с легким трендом на рост. За исключением АИ-92, где минимальный порог чуть снизился до 64,9 рубля, по большинству позиций стоимость выросла.

В частном секторе заправок наблюдается обратная картина. Здесь цены упали по всем основным видам топлива. Особенно это заметно по верхней границе стоимости: если раньше литр АИ-95 могли предложить за 149 рублей, то теперь максимум составляет 133 рубля.

Марка топлива Сетевые АЗС (руб/л) Частные АЗС (руб/л)
Бензин АИ-92 64,9 — 67,48 79,5 — 127
Бензин АИ-95 72,2 — 75,24 84,5 — 133
Дизельное топливо 77,35 — 80,11 84 — 123

Для автомобилистов и перевозчиков города такая разница в цене делает сетевые заправки гораздо более выгодным вариантом. Снижение цен на частных АЗС может быть связано с попыткой привлечь клиентов в условиях высокой конкуренции или корректировкой закупочных цен.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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