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Рейды в Калужской области помогли взыскать 20 миллионов рублей долгов за газ

Россия » Центр » Калуга

Сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" в ходе рейдовых мероприятий взыскали 20 миллионов рублей с 914 потребителей, не оплачивавших газ более двух месяцев. Ещё 350 должников, отказавшихся погасить задолженность, остались без газа — их общий долг также превышает 20 миллионов рублей.

Газ
Фото: www.pexels.com by David Brown is licensed under Бесплатное использование
Газ

Во время проверок адресов, где газ уже был отключен ранее, специалисты выявили 20 самовольных подключений. Задолженников отключили повторно, составлены акты, материалы переданы в полицию.

Показатель Значение
Потребителей, погасивших долг в ходе рейдов 914
Сумма взысканных средств 20 млн руб.
Должников, отключенных за неплатеж 350
Сумма их задолженности более 20 млн руб.
Выявлено самовольных подключений 20

В газовой службе напоминают: для восстановления подачи газа недостаточно просто погасить основной долг. Потребитель обязан оплатить расходы на отключение и повторное подключение газового оборудования. Эти работы производятся только по заявке и за счёт должника.

"Самовольное подключение после отключения за долги — это не просто административное нарушение, а угроза безопасности. Газовое оборудование требует герметичности и правильного монтажа. Несанкционированное вмешательство может привести к утечке, взрыву или отравлению. Полиция kwalificует такие действия по статье 7.19 КоАП РФ (несанкционированное потребление ресурсов) или даже по уголовной статье, если создана угроза людям. Восстановить газ легально можно только через газораспределительную организацию: погасить долг, оплатить акты отключения и подключения, вызвать бригаду для пломбировки", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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