Калужские автомобили Tenet получили доступ к госзаказам для такси

Три модели автомобилей Tenet, которые собирают в Калуге на заводе АГР (бывший "Фольксваген"), включили в правительственный перечень локализованных машин для такси. Теперь перевозчики могут закупать эти автомобили в рамках госзаказов и корпоративных контрактов.

Минпромторг России обновил список разрешенных моделей, добавив в него Tenet T4L, Tenet T8 и Tenet A8. Ранее право использовать в такси получили владельцы модели Tenet T7. Все указанные машины производят в России по специальным инвестиционным контрактам.

Для водителей такси из Калужской области и соседних регионов это означает расширение выбора доступного транспорта. Поскольку завод находится в регионе, местным таксопаркам может быть проще решать вопросы с сервисным обслуживанием и запчастями для новых моделей.

Показатель Данные Новые модели Tenet в списке T4L, T8, A8 Общее число локализованных моделей для такси 36 Место производства Tenet Завод АГР, Калужская область

Всего в обновленный перечень Минпромторга вошли шесть моделей разных брендов. Помимо калужских Tenet, список пополнили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6.

На текущий момент статус локализованных машин для такси имеют представители 12 марок, включая Lada, "Москвич", Haval, Sollers, Evolute, Voyah, UMO, "Атом" и другие.