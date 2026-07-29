Долги по алиментам в Тюменской области: динамика взысканий за три года

Судебные приставы Тюменской области взыскали более 737 млн рублей алиментов за первые шесть месяцев 2026 года. Сумма долгов, которые удалось вернуть детям, растет третий год подряд.
|Период (первое полугодие)
|Сумма взысканных алиментов
|2024 год
|около 508 млн рублей
|2025 год
|664 млн рублей
|2026 год
|737 млн рублей
Один из случаев закончился в суде. 36-летний житель Тюмени игнорировал решение суда о выплате четверти зарплаты сыну. К моменту вмешательства приставов долг мужчины достиг 560 тысяч рублей.
Суд назначил должнику 20 часов обязательных работ. Только после того, как мужчина отработал положенное время, он погасил задолженность, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Ранее в Тюменской области за уклонение от выплат алиментов осудили мать восьмерых детей.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.