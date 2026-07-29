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Две школьницы из Сургута оказались под стражей за попытку распространения наркотиков

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

В Сургуте задержали двух подростков 2009 и 2010 годов рождения по подозрению в попытке продать синтетические наркотики в особо крупном размере. Девушки использовали схему с закладками, сообщили в СУ СКР по Югре.

Девушки
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Девушки

Полицейские остановили подозреваемых 21 июля днем у дома на улице Семена Билецкого. При досмотре у девушек нашли свертки с запрещенными веществами. Следствие полагает, что школьницы планировали распределить товар по разным точкам города.

По версии правоохранителей, подростки вступили в преступный сговор с неизвестным через интернет. Сейчас следователи ищут организатора схемы и других возможных участников сети.

"Суд по ходатайству следствия отправил обеих подозреваемых под стражу", — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Параметр Детали дела
Возраст подозреваемых 2009 и 2010 г. р.
Место задержания г. Сургут, ул. Семена Билецкого
Статья УК РФ ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (до 20 лет тюрьмы)
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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