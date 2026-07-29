Две школьницы из Сургута оказались под стражей за попытку распространения наркотиков

В Сургуте задержали двух подростков 2009 и 2010 годов рождения по подозрению в попытке продать синтетические наркотики в особо крупном размере. Девушки использовали схему с закладками, сообщили в СУ СКР по Югре.
Полицейские остановили подозреваемых 21 июля днем у дома на улице Семена Билецкого. При досмотре у девушек нашли свертки с запрещенными веществами. Следствие полагает, что школьницы планировали распределить товар по разным точкам города.
По версии правоохранителей, подростки вступили в преступный сговор с неизвестным через интернет. Сейчас следователи ищут организатора схемы и других возможных участников сети.
"Суд по ходатайству следствия отправил обеих подозреваемых под стражу", — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
|Параметр
|Детали дела
|Возраст подозреваемых
|2009 и 2010 г. р.
|Место задержания
|г. Сургут, ул. Семена Билецкого
|Статья УК РФ
|ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (до 20 лет тюрьмы)
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.