На Московском шоссе в Нижнем Новгороде установят 12 умных светофоров

На Московском шоссе в Нижнем Новгороде установят "умные" светофоры. Системы будут автоматически регулировать транспортные потоки, фиксировать аварии и передавать данные о дорожной ситуации в режиме реального времени.
Подрядчиков определили по результатам двух тендеров, заказчиком которых выступил ГКУ НО "Центр развития транспортных систем". Общая стоимость работ составит более 66 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".
Модернизация включает замену подсистем управления и установку оборудования для мониторинга трафика. Новые объекты получат системы видеонаблюдения, которые способны самостоятельно детектировать ДТП и другие чрезвычайные ситуации на дороге.
Внедрение таких систем в Нижегородской городской агломерации позволит сократить заторы и повысить безопасность движения за счет автоматической адаптации фаз светофора под текущий объем машин.
Работы разделены на два этапа. Первый охватывает четыре точки, второй — восемь. Всего обновят 12 объектов на Московском шоссе.
|Участок / Объект
|Локации установки
|Лот №1 (4 объекта)
|с/з Горьковский, Московское шоссе 304Б, Сады, остановка СТО (д. 298)
|Лот №2 (8 объектов)
|Троллейбусное кольцо, ТЦ "Карусель", Лесной Городок, Металлобаза, ост. Вторчермета, Школа № 98, Березовская (Панорама), Актюбинская
По обоим тендерам поступила всего одна заявка. Контракты заключены по начальной максимальной цене.
|Параметр
|Контракт 1
|Контракт 2
|Сумма
|18,208 млн руб.
|48,491 млн руб.
|Срок завершения
|до конца августа 2026 г.
|до 15 октября 2026 г.
Ранее аналогичное обновление светофорных объектов планировалось на Южном шоссе и улице Ванеева. В целом по Нижегородской области к 2027 году модернизируют до 40% всех светофоров.
"Модернизация светофорных объектов на Московском шоссе направлена на повышение пропускной способности дорог, улучшение безопасности дорожного движения и внедрение современных автоматизированных систем управления транспортными потоками в Нижегородской городской агломерации", — сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".
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