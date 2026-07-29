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На Московском шоссе в Нижнем Новгороде установят 12 умных светофоров

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

На Московском шоссе в Нижнем Новгороде установят "умные" светофоры. Системы будут автоматически регулировать транспортные потоки, фиксировать аварии и передавать данные о дорожной ситуации в режиме реального времени.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

Подрядчиков определили по результатам двух тендеров, заказчиком которых выступил ГКУ НО "Центр развития транспортных систем". Общая стоимость работ составит более 66 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Технические особенности систем

Модернизация включает замену подсистем управления и установку оборудования для мониторинга трафика. Новые объекты получат системы видеонаблюдения, которые способны самостоятельно детектировать ДТП и другие чрезвычайные ситуации на дороге.

Внедрение таких систем в Нижегородской городской агломерации позволит сократить заторы и повысить безопасность движения за счет автоматической адаптации фаз светофора под текущий объем машин.

Где установят светофоры

Работы разделены на два этапа. Первый охватывает четыре точки, второй — восемь. Всего обновят 12 объектов на Московском шоссе.

Участок / Объект Локации установки
Лот №1 (4 объекта) с/з Горьковский, Московское шоссе 304Б, Сады, остановка СТО (д. 298)
Лот №2 (8 объектов) Троллейбусное кольцо, ТЦ "Карусель", Лесной Городок, Металлобаза, ост. Вторчермета, Школа № 98, Березовская (Панорама), Актюбинская

Сроки и финансирование

По обоим тендерам поступила всего одна заявка. Контракты заключены по начальной максимальной цене.

Параметр Контракт 1 Контракт 2
Сумма 18,208 млн руб. 48,491 млн руб.
Срок завершения до конца августа 2026 г. до 15 октября 2026 г.

Ранее аналогичное обновление светофорных объектов планировалось на Южном шоссе и улице Ванеева. В целом по Нижегородской области к 2027 году модернизируют до 40% всех светофоров.

"Модернизация светофорных объектов на Московском шоссе направлена на повышение пропускной способности дорог, улучшение безопасности дорожного движения и внедрение современных автоматизированных систем управления транспортными потоками в Нижегородской городской агломерации", — сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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