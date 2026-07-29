Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с инфекциями от клещей в Курске

В Курской области завершили очередной этап мониторинга активности клещей. Специалисты Роспотребнадзора обследовали разные природные зоны региона, чтобы определить, какие виды насекомых активны и какие болезни они могут переносить.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Клещ на ладони

Лабораторные анализы подтвердили: в ряде районов области обитают клещи, способные заразить человека клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Чтобы снизить риск заболеваемости, ведомство провело дезинсекцию в опасных зонах и запустило информационную кампанию для жителей.

Выявленная угроза Принимаемые меры Клещевой энцефалит, болезнь Лайма Обработка территорий (дезинфекция), информирование населения, мониторинг среды

По данным ведомства, ситуация с распространением инфекций стабилизировалась. Тем не менее контроль за обстановкой в лесах и парках продолжается.

Ответы на популярные вопросы

Как защититься от укуса при прогулке?

Рекомендуется надевать закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать кожу после возвращения с улицы.

Что делать, если клещ всё же укусил?

Срочно удалить насекомое (самостоятельно или в медпункте) и обратиться к врачу для решения вопроса о введении иммуноглобулина или назначения антибиотиков.