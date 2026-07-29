Отсутствие документов на деревенские яйца может скрыть наличие сальмонеллеза и других инфекций

На центральном рынке Железногорска Курской области инспекторы Россельхознадзора зафиксировали реализацию домашних куриных яиц без обязательной ветеринарной экспертизы. У продавца не было ни заключения, ни сопроводительных документов на продукцию. Предостережения получены как сам торговец, так и администрация рынка. Документы выданы по обращению комитета ветеринарии области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рука с плетеной корзиной свежих коричневых яиц в курятнике

В ведомстве напоминают: популярное мнение о большей натуральности и пользе "деревенских" яиц не отменяет требований безопасности. Без ветеринарного заключения невозможно гарантировать отсутствие возбудителей опасных заболеваний — сальмонеллеза, колибактеллеза и других инфекций, которые не проявляются во внешнем виде продукта. Любая partita яиц, поступающая в розницу, должна иметь ветеринарное сопроводительное документ или сертификат. Их отсутствие делает продажу нелегальной, а покупателя — беззащитным перед скрытыми рисками.

"Несмотря на распространённое мнение о большей натуральности домашних яиц, их реализация без ветеринарной экспертизы несёт риски для здоровья покупателей из-за возможных опасных заболеваний", — сообщили в Россельхознадзоре.