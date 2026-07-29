Перевозчик расширил доступность поездок из Нижнего Новгорода к Черному морю

Фирменный поезд №37/38, связывающий Нижний Новгород со станцией Сириус, переходит на ежедневное сообщение с 1 октября. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.
До этого состава курсировали ежедневно только летом, когда спрос на поездки к Черному морю достигал пика. Теперь сообщение становится постоянным, что упрощает планирование поездок для жителей Поволжья в любое время года.
|Направление
|Отправление
|Прибытие
|Нижний Новгород → Сириус
|19:14
|09:58 (через день)
|Сириус → Нижний Новгород
|14:54
|06:14 (через сутки)
Пассажирам доступны купейные и плацкартные вагоны. В штабном вагоне оборудовали места для маломобильных граждан и их сопровождающих. Перевозчик также разрешает транспортировку животных.
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