Перевозчик расширил доступность поездок из Нижнего Новгорода к Черному морю

Фирменный поезд №37/38, связывающий Нижний Новгород со станцией Сириус, переходит на ежедневное сообщение с 1 октября. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

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До этого состава курсировали ежедневно только летом, когда спрос на поездки к Черному морю достигал пика. Теперь сообщение становится постоянным, что упрощает планирование поездок для жителей Поволжья в любое время года.

Направление Отправление Прибытие Нижний Новгород → Сириус 19:14 09:58 (через день) Сириус → Нижний Новгород 14:54 06:14 (через сутки)

Пассажирам доступны купейные и плацкартные вагоны. В штабном вагоне оборудовали места для маломобильных граждан и их сопровождающих. Перевозчик также разрешает транспортировку животных.