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Перевозчик расширил доступность поездок из Нижнего Новгорода к Черному морю

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Фирменный поезд №37/38, связывающий Нижний Новгород со станцией Сириус, переходит на ежедневное сообщение с 1 октября. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Девушка с чемоданом
Фото: unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка с чемоданом

До этого состава курсировали ежедневно только летом, когда спрос на поездки к Черному морю достигал пика. Теперь сообщение становится постоянным, что упрощает планирование поездок для жителей Поволжья в любое время года.

Направление Отправление Прибытие
Нижний Новгород → Сириус 19:14 09:58 (через день)
Сириус → Нижний Новгород 14:54 06:14 (через сутки)

Пассажирам доступны купейные и плацкартные вагоны. В штабном вагоне оборудовали места для маломобильных граждан и их сопровождающих. Перевозчик также разрешает транспортировку животных.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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