В Орловской области увеличат число сиделок для нуждающихся до 1559 человек

Правительство Орловской области утвердило план поддержки пожилых людей и инвалидов на 2026-2028 годы. Документ направлен на то, чтобы сократить очереди в стационары социального обслуживания и дать людям возможность остаться дома под присмотром специалистов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа пожилых людей в гостиной

Скрининг и надомный уход

Врачи в медицинских организациях региона проведут социально-медицинский скрининг. Специалисты определят риски для здоровья и помогут пожилым людям и инвалидам вовремя получить социальные услуги. Ежегодно обследование пройдут более 88 тысяч человек.

Регион планирует переводить людей из стационаров на надомное обслуживание, используя специальные технологии ухода. По плану ежегодно домой вернутся от 60 до 70 человек.

Ремонт соцучреждений

Областной бюджет профинансирует обновление материальной базы стационаров. Работы распределили по годам между разными центрами:

Год Учреждение Сумма на ремонт 2026 Каменский геронтологический центр 0,5 млн рублей 2027 Дом социального обслуживания "Добринский" 1,4 млн рублей 2028 Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда 4,3 млн рублей

Мобильные бригады и сиделки

Чтобы помочь тем, кто не может посещать поликлиники самостоятельно, в регионе работают 52 мобильные бригады. В их состав входят медики, которые выезжают на дом к одиноким пожилым людям, а также пациентам после инфаркта, инсульта или тяжелых травм. Помощь получат от 1673 до 1741 человека в год.

Власти намерены расширить систему долговременного ухода. Особенно заметно вырастет число людей, которым предоставят услуги сиделки:

в 2026 году — 304 человека;

к 2028 году — 1559 человек.

Также продолжится внедрение программы сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями (от 13 до 17 человек ежегодно) и развитие паллиативной помощи на дому.

"Перевод людей из стационаров на надомный уход с помощью мобильных бригад и сиделок позволяет человеку оставаться в привычной среде, что положительно влияет на его психологическое состояние и качество жизни", — пояснил региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов