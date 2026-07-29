Правительство Орловской области утвердило план поддержки пожилых людей и инвалидов на 2026-2028 годы. Документ направлен на то, чтобы сократить очереди в стационары социального обслуживания и дать людям возможность остаться дома под присмотром специалистов.
Врачи в медицинских организациях региона проведут социально-медицинский скрининг. Специалисты определят риски для здоровья и помогут пожилым людям и инвалидам вовремя получить социальные услуги. Ежегодно обследование пройдут более 88 тысяч человек.
Регион планирует переводить людей из стационаров на надомное обслуживание, используя специальные технологии ухода. По плану ежегодно домой вернутся от 60 до 70 человек.
Областной бюджет профинансирует обновление материальной базы стационаров. Работы распределили по годам между разными центрами:
|Год
|Учреждение
|Сумма на ремонт
|2026
|Каменский геронтологический центр
|0,5 млн рублей
|2027
|Дом социального обслуживания "Добринский"
|1,4 млн рублей
|2028
|Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда
|4,3 млн рублей
Чтобы помочь тем, кто не может посещать поликлиники самостоятельно, в регионе работают 52 мобильные бригады. В их состав входят медики, которые выезжают на дом к одиноким пожилым людям, а также пациентам после инфаркта, инсульта или тяжелых травм. Помощь получат от 1673 до 1741 человека в год.
Власти намерены расширить систему долговременного ухода. Особенно заметно вырастет число людей, которым предоставят услуги сиделки:
Также продолжится внедрение программы сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями (от 13 до 17 человек ежегодно) и развитие паллиативной помощи на дому.
"Перевод людей из стационаров на надомный уход с помощью мобильных бригад и сиделок позволяет человеку оставаться в привычной среде, что положительно влияет на его психологическое состояние и качество жизни", — пояснил региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.