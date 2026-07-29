Якутия стала третьим по уровню туристической привлекательности регионом Дальнего Востока

Якутия вошла в число двадцати самых привлекательных для туристов регионов России по итогам ежегодного исследования "Индекс туристической привлекательности — 2025". В общероссийском списке из 85 субъектов республика заняла 16-е место. Среди регионов Дальнего Востока Якутия уступила только Камчатке и Приморскому краю, расположившись на третьей строчке.

Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены Массовый хоровод людей в народных костюмах на открытом празднике

Индекс привлекательности республики составил 0,36. С этим результатом регион оказался в одной группе с Севастополем, Забайкальским краем и Тамбовской областью.

Показатель Значение Место в России (из 85 регионов) 16 Место на Дальнем Востоке 3 Индекс привлекательности 0,36

Привлекательность региона опирается на специфику климата и географии. Основными точками роста остаются Полюс холода, экотуризм и культурное наследие коренных народов. Однако высокая природная ценность требует соответствующей базы: дорог, связи и гостиничного фонда, которые в условиях Севера стоят дороже, чем в центральных областях.

"Наша задача — сделать так, чтобы каждый гость Якутии почувствовал эту любовь и увез с собой частичку нашего тепла, несмотря на суровый климат. Мы делаем все, чтобы туристическая инфраструктура соответствовала тому уровню впечатлений, который дарят наша природа и культура", — сказала заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Мария Карпова.

Власти республики делают ставку на системный подход. В прошлом году приняли новую Стратегию развития туризма. По мнению регионального правительства, попадание в ТОП-20 страны подтверждает правильность выбранного курса.

"Туризм в Якутии планомерно набирает обороты. Попадание в ТОП-20 страны — это признание растущего интереса к региону. У нашей республики огромный потенциал, и сегодня мы только начинаем раскрывать его для путешественников со всего мира", — подчеркнул заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

Развитие инфраструктуры поддерживают через национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Это позволяет местным предпринимателям строить современные объекты для отдыха на природе. В 2025 году на эти цели в республике привлекли более 30 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов