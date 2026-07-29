Ведомство в Ханты-Мансийском автономном округе выявило почти 17 тысяч нарушений закона

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа за первое полугодие 2026 года взыскала более 570 миллионов рублей долгов по зарплате. Эти средства вернули свыше четырех тысяч работников региона. Данные озвучили на коллегии ведомства под председательством Дмитрия Попова.
За шесть месяцев прокуроры нашли почти 17 тысяч нарушений закона. Права защитили примерно у 10 тысяч граждан. По результатам проверок завели 108 уголовных дел, а 3,2 тысячи человек привлекли к административной или дисциплинарной ответственности.
|Показатель
|Значение за полугодие
|Возвращено зарплат
|> 570 млн рублей
|Количество обращений
|> 32 тыс. шт.
|Личные приемы граждан
|5,5 тыс. человек
|Уголовные дела
|108 ед.
Из 32 тысяч поступивших жалоб и заявлений каждое четвертое закончилось положительным решением.
Ведомство сосредоточилось на поддержке участников СВО и их семей: после вмешательства надзора более 40 человек получили региональные выплаты. Также прокуроры защитили права 422 несовершеннолетних в вопросах образования, трудоустройства и социальных пособий.
В отношении бизнеса прокуратура ограничила количество внеплановых проверок — отклонили 62,5% таких заявок. Кроме того, предпринимателям выплатили более 21 миллиона рублей по исполненным госконтрактам.
Нарушения выявили у 225 должностных лиц. Из них 89 получили дисциплинарное взыскание, а 21 чиновник уволен из-за утраты доверия.
Для возврата средств в бюджет прокуроры направили в суды 35 исков на общую сумму почти 450 миллионов рублей.
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