Восемь инициатив Алтайского края получили финансирование от общества "Знание"

Родительские сообщества из 66 регионов России получили дополнительную грантовую поддержку в рамках третьего сезона конкурса общества "Знание". Всего финансирование направят на 392 проекта, общая сумма выплат превысила 400,5 млн рублей. В Алтайском крае поддержку получили восемь инициатив на сумму 7,07 млн рублей.
Гранты выделены проектам, которые уже прошли конкурсный отбор, но ожидали финансирования. Средства пойдут на модернизацию образовательной среды в школах, детских садах и колледжах. Основные цели — создание новых условий для развития детей и налаживание связи между семьями и педагогами.
Ранее, в июне, конкурсная комиссия с участием Всероссийского родительского комитета уже определила первую группу победителей из региона — тогда поддержку получили шесть проектов.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма грантов (РФ)
|более 400,5 млн рублей
|Количество проектов (РФ)
|392 проекта в 66 регионах
|Сумма поддержки для Алтайского края
|7,07 млн рублей (8 проектов)
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