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Восемь инициатив Алтайского края получили финансирование от общества "Знание"

Россия » Сибирь » Барнаул

Родительские сообщества из 66 регионов России получили дополнительную грантовую поддержку в рамках третьего сезона конкурса общества "Знание". Всего финансирование направят на 392 проекта, общая сумма выплат превысила 400,5 млн рублей. В Алтайском крае поддержку получили восемь инициатив на сумму 7,07 млн рублей.

Школьная линейка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьная линейка

Гранты выделены проектам, которые уже прошли конкурсный отбор, но ожидали финансирования. Средства пойдут на модернизацию образовательной среды в школах, детских садах и колледжах. Основные цели — создание новых условий для развития детей и налаживание связи между семьями и педагогами.

Победители из Алтайского края

  • Гимназия "Планета детства" (Рубцовск) — проект инженерной лаборатории живых систем "ИнженериУм";
  • Целинная СОШ № 1 им. Л. П. Фомичевой — организация слета "Крылья орлят" к Дню народного единства;
  • Гимназия № 123 — проект по образовательным практикам и игровым мирам "Культурный код Алтая";
  • Целинная СОШ № 2 — инициатива "Единство народов — единство поколений";
  • Ключевская СОШ № 2 — создание медиацентра "Семейный вектор";
  • Детский сад "Чебурашка" — проект "Алтай — степ — драйв";
  • Детский сад "Ладушки" — обустройство сенсорной комнаты для эмоционального здоровья детей;
  • ЦРР-детский сад № 55 "Истоки" — проект "Цифровые открытия".

Ранее, в июне, конкурсная комиссия с участием Всероссийского родительского комитета уже определила первую группу победителей из региона — тогда поддержку получили шесть проектов.

Показатель Значение
Общая сумма грантов (РФ) более 400,5 млн рублей
Количество проектов (РФ) 392 проекта в 66 регионах
Сумма поддержки для Алтайского края 7,07 млн рублей (8 проектов)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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