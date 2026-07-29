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Почти полное исчезновение отменили: во Владивостоке обнародовали итоги масштабного подсчета хищников

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке подвели итоги первой масштабной переписи хищников в международном резервате "Земля больших кошек". Специалисты зафиксировали существенный рост численности редкого дальневосточного леопарда: сегодня в дикой природе обитают 223 особи, хотя в начале 2000-х годов популяция едва достигала 35 животных. Текущие данные включают 193 взрослых зверя и 30 котят, что подтверждает эффективность природоохранных мер в трансграничной зоне между Россией и Китаем.

Молодой леопард
Фото: Designed by Freepik by byrdyak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой леопард

Распределение хищников по территориям выглядит следующим образом: в российском национальном парке "Земля леопарда" постоянно живут 135 особей, на китайской стороне — 115, а еще 27 кошек регулярно мигрируют через государственную границу, пишет vostokmedia.com. 

Успех восстановления вида стал результатом создания защищенных зон, активного противодействия браконьерству и борьбы с природными пожарами. По словам научного сотрудника «Земли леопарда» Таисии Марченковой, состояние популяции характеризуется как стабильное благодаря правильному соотношению самцов и самок, а также выживаемости молодняка на уровне 90%.

"Проведение совместной идентификации особей позволяет объединить весь массив полевых фотоматериалов обеих стран, получить более точные и полные сведения о состоянии популяций и использовать их в качестве надёжной научной основы, благодаря чему меры по охране тигра и леопарда становятся более научно обоснованными, адресными и эффективными", — отметил сотрудник Института природных и экологических исследований провинции Хэйлунцзян Чжу Шибин.

Параллельно эксперты впервые синхронизировали данные по амурскому тигру: в резервате насчитали 147 особей. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подтвердил, что выбранная стратегия по формированию безопасной среды и кормовой базы оправдывает себя.

Обобщенные результаты мониторинга

Специалисты указывают на высокую значимость экологических коридоров для выживания крупных хищников. По мнению Матюхиной, тигры на юго-западе Приморья предпочитают держаться удаленных лесных массивов, избегая контакта с людьми, для чего сохранение целостности территорий становится приоритетной задачей. Здоровье леопардов, как считает Бардюк, выступает индикатором общего благополучия местной экосистемы, включая качество воды и воздуха, что напрямую влияет на жизнь местных сообществ.

Ответы на популярные вопросы о сохранении леопардов

Какова общая численность леопардов в мире?

Мировая группировка редкого хищника, обитающая в трансграничном резервате, на сегодняшний день составляет 223 особи.

Почему стала возможна столь быстрая динамика роста популяции?

Рост поголовья обеспечили создание охраняемых территорий, борьба с пожарами, меры против браконьеров и работа инспекторов.

Сколько тигров было учтено при совместной переписи?

На территории резервата впервые синхронизировали данные и зарегистрировали 147 амурских тигров.

Отличаются ли условия обитания хищников по обе стороны границы?

Животные свободно перемещаются между странами, и общие экологические коридоры позволяют им комфортно существовать без привязки к государственным границам.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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