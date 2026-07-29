В Новосибирской области зафиксировали 273 случая незаконного подключения к сетям

В Новосибирской области за первое полугодие 2026 года ущерб от хищения электроэнергии составил более 90 миллионов рублей. Несмотря на сумму, объем потерь сократился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Россети Новосибирск".

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрическая подстанция

Показатель I полугодие 2025 года I полугодие 2026 года Финансовый ущерб 226 млн рублей 90+ млн рублей Объем хищения (кВт*ч) более 36 млн более 12 млн

С января по июнь текущего года инспекторы зафиксировали 273 случая незаконного подключения к сетям. Всего за этот период проверки охватили 137 тысяч потребителей.

В энергокомпании связывают снижение объемов воровства с усилением рейдов и массовым переходом на "умные" счетчики, которые позволяют дистанционно контролировать потребление и быстрее выявлять отклонения в показаниях.

"Снижение объемов воровства энергии в 'Россетях' объясняют более плотным графиком рейдов и проверок, а также масштабной установкой 'умных' счетчиков", — сообщили в компании.

Почему это важно

Незаконные врезки создают избыточную нагрузку на оборудование, что ведет к авариям и перебоям с электричеством в жилых секторах и на промышленных объектах. Снижение объемов хищений разгружает сети и уменьшает риск внеплановых отключений, особенно в периоды пиковых нагрузок.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех