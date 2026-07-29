Затопление КПП в Челябинской области парализовало движение к Снежинску

Подъезд к закрытому городу Снежинск в Челябинской области перекрыли из-за размыва дороги и подтопления контрольно-пропускного пункта (КПП). Движение транспорта и пешеходов полностью прекращено.
Причиной стали обильные осадки и усиленный сброс воды из озера Синара. Вода попала в реку Иртыш, уровень которой превысил норму, что привело к выходу реки из берегов в районе КПП.
На месте работают экстренные службы. Специалисты контролируют ситуацию и следят за безопасностью людей в зоне затопления. Власти региона пообещали устранить последствия паводка в кратчайшие сроки.
|Объект
|Статус / Причина
|Дорога к Снежинску (КПП)
|Перекрыта, движение запрещено
|Река Иртыш
|Уровень воды выше нормы
|Озеро Синара
|Увеличен сброс воды
Снежинск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Здесь сосредоточены предприятия ядерной отрасли, поэтому любые сбои в работе единственного подъездного пути создают серьезные логистические сложности для сотрудников и служб обеспечения города.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.