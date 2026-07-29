Затопление КПП в Челябинской области парализовало движение к Снежинску

Подъезд к закрытому городу Снежинск в Челябинской области перекрыли из-за размыва дороги и подтопления контрольно-пропускного пункта (КПП). Движение транспорта и пешеходов полностью прекращено.

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdanov-62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снежинск

Причиной стали обильные осадки и усиленный сброс воды из озера Синара. Вода попала в реку Иртыш, уровень которой превысил норму, что привело к выходу реки из берегов в районе КПП.

На месте работают экстренные службы. Специалисты контролируют ситуацию и следят за безопасностью людей в зоне затопления. Власти региона пообещали устранить последствия паводка в кратчайшие сроки.

Объект Статус / Причина Дорога к Снежинску (КПП) Перекрыта, движение запрещено Река Иртыш Уровень воды выше нормы Озеро Синара Увеличен сброс воды

Снежинск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Здесь сосредоточены предприятия ядерной отрасли, поэтому любые сбои в работе единственного подъездного пути создают серьезные логистические сложности для сотрудников и служб обеспечения города.