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Жители Кировской области теперь могут бесплатно лечить тяжелое ожирение хирургически

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской клинической больнице №7 с 2026 года начали проводить бариатрические операции бесплатно по полису ОМС. В вмешательствах нуждаются пациенты с тяжелым ожирением, которым не помогло медикаментозное лечение в течение года.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

С начала года такие операции официально вошли в перечень высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой за счет системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает правительство Кировской области.

По данным ведомства, с 2021 года хирурги больницы провели более 150 подобных вмешательств. Ранее они осуществлялись за счет других источников финансирования. Теперь доступ к ним стал гарантирован для всех застрахованных граждан региона, соответствующих медицинским показаниям: индекс массы тела выше критического порта при наличии сопутствующих заболеваний (в частности, сахарного диабета 2 типа) и неэффективности консервативной терапии не менее года.

Одной из первых пациенток, прооперированных по полису ОМС, стала женщина весом 170 килограммов с диагнозом сахарный диабет второго типа. За месяц после операции она снизила вес на 20 килограммов. Врачи прогнозируют, что в итоге она сможет похудеть более чем на 70 килограммов.

"Бариатрические операции входят в программу ОМС — это предусмотрено концепцией развития здравоохранения до 2030 года и нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь"", — пояснили в правительстве области.

Включение бариатрической хирургии в базовый пакет ОМС расширяет возможности лечения ожирения как хронического заболевания, а не только эстетической проблемы. Для жителей Кировской области это означает снятие финансового барьера при доступе к высокотехнологичной помощи, которая ранее стоила сотни тысяч рублей.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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