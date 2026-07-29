В Якутске планируют заменить 288 старых домов новым жильем

Мэр Якутска Дмитрий Садовников проверил ход реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Город планирует снести 288 многоквартирных домов, из которых 215 официально признаны аварийными, и взамен построить более 1,2 млн квадратных метров нового жилья.
Суть схемы КРТ заключается в разделении ответственности: муниципалитет предоставляет землю, а застройщик обязуется возвести не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру — дороги, школы и детские сады. Это позволяет избежать ситуации, когда новые микрорайоны остаются без социальных объектов.
В ходе объезда мэр посетил несколько ключевых площадок. В части квартала №69 после расселения аварийного жилья планируют построить школу. В квартале №85 застройщик ООО «СЗ Высота» опережает график расселения 10 аварийных домов по улицам Лонгинова, Чайковского и Новокарьерная. Здесь возведут более 1 890 квартир на площади свыше 11 тысяч квадратных метров.
В проекте «Город в парке» компания «СЗ СТК-2023» сейчас реализует первый этап строительства из 13 запланированных домов. Помимо жилья, застройщик сам спроектирует и построит котельную, детский сад, школу искусств и физико-технический лицей.
Также Садовников осмотрел ЖК «Ленские высоты» на территории речного порта, а также площадки в кварталах №145, №43 и Борисовке-3.
|Объект/Квартал
|Что планируется / статус
|Квартал №85
|Расселение 10 аварийных домов, строительство >1890 квартир
|«Город в парке»
|13 многоквартирных домов, лицей, школа искусств, детский сад
|Квартал №69
|Расселение аварийного фонда, строительство школы
Несмотря на темпы строительства, бизнес сталкивается с инфраструктурными разрывами. В частности, в квартале №69 компания «СЗ Проф-Строй» указала на необходимость поддержки города в вопросах подключения к тепло- и водоснабжению, а также проблемы с электрическими сетями.
"Гладко бывает только на бумаге. На каждой площадке свои вызовы: где-то идут судебные споры по расселению, где-то есть вопросы по подключению к сетям. Моя задача — быть связующим звеном между жителями и бизнесом, чтобы эти проблемы решались быстрее", — отметил Дмитрий Садовников.
Мэр подчеркнул, что часть текущих трудностей возникла из-за проблем, которые игнорировали в предыдущие годы. Сейчас задача города — оперативно устранять эти препятствия для ускорения развития городской среды.
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