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В Якутске планируют заменить 288 старых домов новым жильем

Россия » Дальний Восток » Якутск

Мэр Якутска Дмитрий Садовников проверил ход реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Город планирует снести 288 многоквартирных домов, из которых 215 официально признаны аварийными, и взамен построить более 1,2 млн квадратных метров нового жилья.

Пустая комната в новостройке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая комната в новостройке

Суть схемы КРТ заключается в разделении ответственности: муниципалитет предоставляет землю, а застройщик обязуется возвести не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру — дороги, школы и детские сады. Это позволяет избежать ситуации, когда новые микрорайоны остаются без социальных объектов.

Ход работ по кварталам

В ходе объезда мэр посетил несколько ключевых площадок. В части квартала №69 после расселения аварийного жилья планируют построить школу. В квартале №85 застройщик ООО «СЗ Высота» опережает график расселения 10 аварийных домов по улицам Лонгинова, Чайковского и Новокарьерная. Здесь возведут более 1 890 квартир на площади свыше 11 тысяч квадратных метров.

В проекте «Город в парке» компания «СЗ СТК-2023» сейчас реализует первый этап строительства из 13 запланированных домов. Помимо жилья, застройщик сам спроектирует и построит котельную, детский сад, школу искусств и физико-технический лицей.

Также Садовников осмотрел ЖК «Ленские высоты» на территории речного порта, а также площадки в кварталах №145, №43 и Борисовке-3.

Объект/Квартал Что планируется / статус
Квартал №85 Расселение 10 аварийных домов, строительство >1890 квартир
«Город в парке» 13 многоквартирных домов, лицей, школа искусств, детский сад
Квартал №69 Расселение аварийного фонда, строительство школы

Основные сложности застройщиков

Несмотря на темпы строительства, бизнес сталкивается с инфраструктурными разрывами. В частности, в квартале №69 компания «СЗ Проф-Строй» указала на необходимость поддержки города в вопросах подключения к тепло- и водоснабжению, а также проблемы с электрическими сетями.

"Гладко бывает только на бумаге. На каждой площадке свои вызовы: где-то идут судебные споры по расселению, где-то есть вопросы по подключению к сетям. Моя задача — быть связующим звеном между жителями и бизнесом, чтобы эти проблемы решались быстрее", — отметил Дмитрий Садовников.

Мэр подчеркнул, что часть текущих трудностей возникла из-за проблем, которые игнорировали в предыдущие годы. Сейчас задача города — оперативно устранять эти препятствия для ускорения развития городской среды.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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