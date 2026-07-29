Золотодобывающая компания в Амурской области выплатит 3,4 млн рублей за вред ручью Мокча

В Сковородинском районе Амурской области золотодобывающая компания компенсирует вред, нанесенный ручью Мокча. Прокуратура области установила превышение норм взвешенных веществ в водном объекте. Ущерб оценен в 3,4 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотодобыча в России

Нарушение выявили при проверке. Надзорное ведомство внесло представление директору предприятия и возбудило дело об административном правонарушении. Руководителя оштрафовали на 70 тысяч рублей. Помимо штрафа, прокуратура подала в суд гражданский иск о возмещении ущерба окружающей среде. Требования удовлетворили в полном объеме. Компания обязана перечислить 3,4 млн рублей на восстановление ручья.

Сковородинский район — одна из старейших золотодобывающих территорий Приамурья. Разработка месторождений здесь ведется десятилетиями, а контроль за состоянием малых рек и ручьев остается одной из главных экологических задач региона.