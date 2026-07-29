В Омской области задержали розы с вредителем, поражающим огурцы и перец

В Омской области задержали партию кустовых роз из Китая, которые везли транзитом через Казахстан. При досмотре 23 июля специалисты Россельхознадзора обнаружили в цветах западного цветочного (калифорнийского) трипса.
Под контролем ведомства находилось 6 445 цветов. Лабораторная экспертиза Омского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" подтвердила, что вредители жизнеспособны.
Это насекомое поражает более 500 видов растений. В список входят не только цветы (розы, орхидеи, хризантемы), но и сельскохозяйственные культуры: земляника, перец, огурцы.
Трипс высасывает соки из листьев и бутонов. Из-за этого стебли деформируются, на тканях появляются пятна некроза, что в итоге ведет к гибели растения. Помимо прямого вреда, насекомое переносит вирусные заболевания.
|Характеристика вредителя
|Показатель
|Количество яиц от одной самки
|до 300 шт.
|Количество поколений в год
|до 15
|Количество поражаемых видов растений
|более 500
Владельцу груза предписали провести фумигацию. После химической обработки повторная экспертиза показала, что вредителей в цветах не осталось. Партию допустили к продаже.
С начала 2026 года омское управление Россельхознадзора зафиксировало 87 случаев заражения импортных растений. В 27 эпизодах нашли именно западного цветочного трипса. Все такие партии либо обеззараживали, либо отправляли обратно экспортерам.
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