В Омской области может погибнуть более 70% картофеля

Картофель в Омской области оказался под угрозой массового поражения фитофторозом. Погодные условия последних недель создали среду, в которой грибок распространяется максимально быстро.
Специалисты омского подразделения Россельхозцентра предупреждают: сочетание температуры около +20 °C, частых дождей и обильной ночной росы активировало развитие болезни. Если не принять меры, регион может потерять более 70% урожая картофеля.
|Фактор риска
|Значение / Описание
|Температура воздуха
|около +20 °C
|Влажность
|частые дожди и ночная роса
|Прогноз потерь урожая
|свыше 70%
Фитофтороз считается одним из самых опасных заболеваний картофеля, так как быстро уничтожает и листья, и клубни. В условиях высокой влажности споры грибка перемещаются с каплями дождя, что приводит к молниеносному заражению соседних участков.
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