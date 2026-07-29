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В Омской области может погибнуть более 70% картофеля

Россия » Сибирь » Омск

Картофель в Омской области оказался под угрозой массового поражения фитофторозом. Погодные условия последних недель создали среду, в которой грибок распространяется максимально быстро.

Поле с картофелем и трактор
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поле с картофелем и трактор

Специалисты омского подразделения Россельхозцентра предупреждают: сочетание температуры около +20 °C, частых дождей и обильной ночной росы активировало развитие болезни. Если не принять меры, регион может потерять более 70% урожая картофеля.

Фактор риска Значение / Описание
Температура воздуха около +20 °C
Влажность частые дожди и ночная роса
Прогноз потерь урожая свыше 70%

Фитофтороз считается одним из самых опасных заболеваний картофеля, так как быстро уничтожает и листья, и клубни. В условиях высокой влажности споры грибка перемещаются с каплями дождя, что приводит к молниеносному заражению соседних участков.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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