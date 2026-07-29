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Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров

Россия » Центр » Тверь

В Тверской области вредители атакуют лесные массивы. По данным Рослеса, под угрозой оказались около 160 тысяч гектаров леса. Основной урон наносят сосновый долгоносик и листогрыз.

Долгоносик
Фото: flickr.com by gbohne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Долгоносик

Сильнее всего ситуация затронула Болотнинский, Кимовский и Мордовский районы. Для местных жителей, чья жизнь и работа связаны с лесом — от лесников до заготовщиков древесины, — это означает риск потери ценного ресурса и изменения природной среды в их поселениях.

Регион Масштаб проблемы / Статус
Тверская область Около 160 тыс. га под угрозой
Нижегородская область Более 100 тыс. га поврежденных лесов
Ярославская область Проблема сохраняется несколько лет

Чтобы остановить распространение насекомых, региональные власти планируют опрыскать зараженные участки. Также специалисты усилят мониторинг состояния деревьев, чтобы быстрее находить новые очаги поражения.

"При комплексном подходе к борьбе с вредителями можно сохранить большую часть лесных насаждений", — отметили профильные специалисты.

Почему это важно

Массовая гибель деревьев влияет не только на экологию, но и на экономику малых городов и сел. Лес — это рабочие места для сотен людей в районах Тверской области. Кроме того, высыхание больших массивов повышает риск возникновения лесных пожаров в летний период, что создает прямую угрозу жилым домам и сельхозугодиям.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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