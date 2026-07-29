Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров

В Тверской области вредители атакуют лесные массивы. По данным Рослеса, под угрозой оказались около 160 тысяч гектаров леса. Основной урон наносят сосновый долгоносик и листогрыз.
Сильнее всего ситуация затронула Болотнинский, Кимовский и Мордовский районы. Для местных жителей, чья жизнь и работа связаны с лесом — от лесников до заготовщиков древесины, — это означает риск потери ценного ресурса и изменения природной среды в их поселениях.
|Регион
|Масштаб проблемы / Статус
|Тверская область
|Около 160 тыс. га под угрозой
|Нижегородская область
|Более 100 тыс. га поврежденных лесов
|Ярославская область
|Проблема сохраняется несколько лет
Чтобы остановить распространение насекомых, региональные власти планируют опрыскать зараженные участки. Также специалисты усилят мониторинг состояния деревьев, чтобы быстрее находить новые очаги поражения.
"При комплексном подходе к борьбе с вредителями можно сохранить большую часть лесных насаждений", — отметили профильные специалисты.
Массовая гибель деревьев влияет не только на экологию, но и на экономику малых городов и сел. Лес — это рабочие места для сотен людей в районах Тверской области. Кроме того, высыхание больших массивов повышает риск возникновения лесных пожаров в летний период, что создает прямую угрозу жилым домам и сельхозугодиям.
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