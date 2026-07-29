Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием

МФЦ ЛНР внедряет систему с элементами искусственного интеллекта для управления электронной очередью и обработки звонков в колл-центр. Сейчас разработка находится на стадии финального тестирования, сообщил директор учреждения Виталий Седых.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Люди у сенсорного киоска в зале ожидания

Новый инструмент позволит сократить время ожидания в офисах и упростить запись на прием. Система анализирует нагрузку и помогает распределять сотрудников по окнам приема так, чтобы избежать скопления людей.

"Это поможет нам решить сразу несколько вопросов: от увеличения доступности предварительной записи и снижения времени ожидания до увеличения степени удовлетворенности заявителей на основании полученных консультаций", — отметил Виталий Седых.

Как устроена запись

Оптимальный срок предварительной записи в центрах составил 14 дней. Такой период позволяет прогнозировать поток посетителей и оставлять резерв на случай непредвиденных ситуаций.

Распределение временных слотов организовано по принципу "от меньшего к большему". Статистика показала, что утренние часы наиболее востребованы, поэтому количество доступных мест на утро ограничено по сравнению с вечерним временем. Это делается для того, чтобы сгладить пиковую нагрузку и избежать очередей в коридорах.

Способ записи Инструмент / Канал Дистанционный Сайт МФЦ, чат-бот в мессенджере МАКС, голосовой помощник (для зон с плохим интернетом) Очный Терминал в отделении или через администратора