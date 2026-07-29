Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду

Бывших руководителей красноярского детского сада № 91 обязали вернуть в городской бюджет 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В учреждении Ленинского района организовали схему с "мертвыми душами". В штате числились воспитатели, сторожа, подсобные рабочие и кастелянши, которые фактически на работу не выходили. Зарплаты этих сотрудников забирали участники схемы.
Часть похищенных денег тратили на нужды самого детского сада: покупали мебель, материалы и оплачивали ремонт. Общий ущерб муниципальному бюджету превысил 5,1 млн рублей.
"Фиктивное трудоустройство в бюджетном учреждении привело к реальному ущербу для муниципалитета. Часть денег фигурантки возместили добровольно, однако основная сумма оставалась непогашенной. Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть средства в бюджет", — сообщили в прокуратуре.
Ранее бывшую заведующую и ее преемницу признали виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании средств.
|Лицо
|Сумма к возмещению
|Бывшая заведующая
|3,3 млн рублей
|Преемница
|1 млн рублей
|Солидарная выплата
|215 тыс. рублей
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