Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе

Прокуратура Башкортостана проверила работу ливневой канализации в Уфе. Поводом стали сильные июльские дожди, которые превратили городские улицы и дворы в реки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ливневый сток во время дождя

Инспекция подтвердила: системы водоотведения на магистралях и во дворах не справились с объемом осадков. Проезжие части, тротуары и остановки оказались затоплены. Эти факты зафиксировали прокуроры, опираясь на жалобы жителей и данные региональных СМИ.

Главной системной проблемой стало отсутствие в столице республики утвержденной схемы водоотведения (дренажно-дождевой канализации). Без этого документа коммунальные службы работают вслепую: не следят за пропускной способностью сетей и не принимают мер по предотвращению аварий.

"Коммунальные службы ненадлежащим образом обслуживают ливневки и не обеспечивают их достаточную пропускную способность", — установили в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений. Прокуроры будут контролировать, как городские власти исправят ситуацию с канализацией.

Почему Уфа тонет: системный разбор

Проблема затоплений в Уфе носит не только погодный, но и управленческий характер. Отсутствие схемы водоотведения означает, что город не имеет актуальной карты сетей, их состояния и точек уязвимости. Это делает любую профилактическую чистку колодцев бессмысленной, так как нет единого плана обслуживания.

Выявленный недостаток Последствие для города Нет схемы водоотведения Хаотичное обслуживание сетей, невозможность планирования ремонта Низкая пропускная способность колодцев Затопление дорог, остановок и дворов даже при умеренных осадках Отсутствие превентивных мер Реакция на проблему только после наступления ЧС или жалоб жителей

Для жителей республики это означает риск повреждения автомобилей, разрушение дорожного полотна и затруднение транспортного сообщения в периоды дождей. Решение проблемы потребует не просто чистки труб, а полной инвентаризации городской сети.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова