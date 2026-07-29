Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе

Прокуратура Башкортостана проверила работу ливневой канализации в Уфе. Поводом стали сильные июльские дожди, которые превратили городские улицы и дворы в реки.
Инспекция подтвердила: системы водоотведения на магистралях и во дворах не справились с объемом осадков. Проезжие части, тротуары и остановки оказались затоплены. Эти факты зафиксировали прокуроры, опираясь на жалобы жителей и данные региональных СМИ.
Главной системной проблемой стало отсутствие в столице республики утвержденной схемы водоотведения (дренажно-дождевой канализации). Без этого документа коммунальные службы работают вслепую: не следят за пропускной способностью сетей и не принимают мер по предотвращению аварий.
"Коммунальные службы ненадлежащим образом обслуживают ливневки и не обеспечивают их достаточную пропускную способность", — установили в прокуратуре республики.
Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений. Прокуроры будут контролировать, как городские власти исправят ситуацию с канализацией.
Проблема затоплений в Уфе носит не только погодный, но и управленческий характер. Отсутствие схемы водоотведения означает, что город не имеет актуальной карты сетей, их состояния и точек уязвимости. Это делает любую профилактическую чистку колодцев бессмысленной, так как нет единого плана обслуживания.
|Выявленный недостаток
|Последствие для города
|Нет схемы водоотведения
|Хаотичное обслуживание сетей, невозможность планирования ремонта
|Низкая пропускная способность колодцев
|Затопление дорог, остановок и дворов даже при умеренных осадках
|Отсутствие превентивных мер
|Реакция на проблему только после наступления ЧС или жалоб жителей
Для жителей республики это означает риск повреждения автомобилей, разрушение дорожного полотна и затруднение транспортного сообщения в периоды дождей. Решение проблемы потребует не просто чистки труб, а полной инвентаризации городской сети.
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