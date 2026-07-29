Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны

Якутия вошла в топ-20 самых привлекательных для туристов регионов России по версии "Индекса туристической привлекательности — 2025". В общероссийском рейтинге из 85 субъектов республика заняла 16-е место, а внутри Дальнего Востока уступила лишь Камчатке и Приморскому краю. Об этом сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма республики.

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Текущий показатель индекса Якутии составляет 0,36. По этому параметру регион оказался на одном уровне с Забайкальским краем, Тамбовской областью и Севастополем.

Зона рейтинга Позиция Якутии Дальний Восток 3 место Россия (85 субъектов) 16 место

Основной ставкой региона остается экотуризм и познавательные поездки. Спрос подогревают Полюс холода, культурный код коренных народов и ландшафты, которые не подвергались промышленному освоению.

"Туристическая отрасль республики развивается системно и демонстрирует устойчивый рост. Попадание в топ-20 страны — признание растущего интереса к региону", — отметил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

Для поддержки бизнеса работает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Инструменты проекта позволяют местным предпринимателям строить объекты инфраструктуры. В 2025 году на эти цели в республике привлекли свыше 30 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов