Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия

В седьмой поликлинике Владикавказа открыли первый государственный кабинет охраны зрения для детей. Теперь маленькие пациенты могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев.
Новый кабинет оснастили оборудованием для профилактики и лечения близорукости, снятия зрительного напряжения, а также коррекции косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения.
"Долгое время амбулаторная офтальмологическая помощь детям в государственных поликлиниках не оказывалась в полном объёме из-за отсутствия необходимого оснащения", — пояснил Астан Митциев.
Проблему довели до главы республики Сергея Меняйло. После его поручения поликлиника получила финансирование, которое направили на закупку техники и оборудование рабочего пространства.
|Возможности кабинета
|Направления помощи
|Диагностика и лечение
|Близорукость, косоглазие, нарушения бинокулярного зрения
|Профилактика
|Снятие зрительного напряжения
|Условия приема
|Бесплатно по полису ОМС
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