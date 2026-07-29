Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия

В седьмой поликлинике Владикавказа открыли первый государственный кабинет охраны зрения для детей. Теперь маленькие пациенты могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка зрения у ребёнка

Новый кабинет оснастили оборудованием для профилактики и лечения близорукости, снятия зрительного напряжения, а также коррекции косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения.

"Долгое время амбулаторная офтальмологическая помощь детям в государственных поликлиниках не оказывалась в полном объёме из-за отсутствия необходимого оснащения", — пояснил Астан Митциев.

Проблему довели до главы республики Сергея Меняйло. После его поручения поликлиника получила финансирование, которое направили на закупку техники и оборудование рабочего пространства.

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