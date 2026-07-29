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Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета

Россия » Поволжье » Чебоксары

С 1 августа российские собственники жилья увидят изменения в квитанциях за ЖКХ. Платежные документы станут прозрачнее: расходы на содержание и ремонт теперь разделят по разным статьям, а правила оплаты и перерасчетов станут более строгими.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Новые строки в квитанциях

Главное новшество — детализация трат. Теперь общая сумма за содержание жилья разделится на две части: "содержание общего имущества" и "текущий ремонт". Жильцы увидят, какая часть денег идет на уборку и повседневный сервис, а какая — на восстановительные работы.

Отдельно выделят графу за уборку общедомовых помещений. Это упростит процедуру оспаривания суммы: если подъезды или дворы грязные, собственник может требовать перерасчет конкретно по этой позиции, не затрагивая остальные услуги.

Сроки оплаты и передачи данных

Устанавливают единый график платежей. Управляющие компании должны присылать квитанции до 5-го числа, а оплатить их нужно до 15-го числа следующего месяца. Локальные сроки, которые раньше устанавливали отдельные УК или муниципалитеты, больше не действуют.

Ужесточаются требования к приборам учета. Если жилец пропустил срок поверки счетчика или вовремя не передал показания, начисления переведут на норматив. Как правило, такая оплата обходится дороже реального потребления. Также УК вправе запросить подтверждение данных, если зафиксируют аномальный скачок расхода ресурсов.

Автоматический перерасчет за сбои

Меняется порядок компенсации за перебои с водой и отоплением. Теперь УК обязана фиксировать время отключения и корректировать сумму в квитанции автоматически. Жильцам больше не нужно писать заявления, чтобы вернуть деньги за услуги, которые не были оказаны или предоставлены с нарушением нормативов.

Параметр Новый порядок с 1 августа
Срок доставки квитанции До 5-го числа месяца
Крайний срок оплаты До 15-го числа месяца
Начисления при сбое счетчика По нормативу

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если в августовской квитанции нет новых строк?

Собственник имеет право обратиться в управляющую компанию за разъяснениями и требовать приведения платежного документа в соответствие с новыми правилами.

Как проверить, будет ли перерасчет за отключение воды?

Перерасчет должен произойти автоматически, если время отключения превысило допустимые нормы. Если сумма не изменилась, следует подать претензию в УК, опираясь на факт перерыва в подаче ресурса.

"Если не передать показания вовремя или пропустить срок поверки прибора учета, начисления переведут на норматив", — поясняют специалисты в материалах источников.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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