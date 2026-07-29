Во Владивостоке создают систему тотального цифрового контроля за водителями

Владивосток переходит на систему тотального цифрового контроля дорожного движения. В городе развернули сеть камер с искусственным интеллектом, которые фиксируют почти все виды нарушений ПДД — от скорости до непристегнутого ремня. По данным городских властей, это уже привело к резкому снижению количества аварий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера видеонаблюдения над трассой

Цифровой контроль и штрафы

Новые комплексы видеофиксации работают по принципу максимального охвата. В отличие от старых камер, которые следили только за скоростью, современные системы видят водителя внутри салона.

Камеры фиксируют:

использование телефона за рулем;

отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров;

выключенные фары;

пересечение сплошной линии и стоп-линии;

неправильную парковку (на обочинах, остановках или под запрещающими знаками).

Приоритетом при установке оборудования становятся "очаги аварийности" — участки дорог, где ранее фиксировались ДТП с погибшими или пострадавшими. По словам городских служб, это позволило сократить число массовых столкновений ("паровозиков"), которые чаще всего случались из-за того, что водители отвлекались на смартфоны.

"Количество ДТП сократилось в разы. Любой желающий может сам понаблюдать на путепроводе, сколько сейчас водителей едут пристегнутыми, не держат в руках телефон, включают фары", — отметил директор МКУ "Центр организации дорожного движения" во Владивостоке Павел Васильев.

Перехватывающие парковки

Чтобы разгрузить центр города от лишнего трафика, развивают сеть перехватывающих парковок. Идея проста: водитель оставляет машину у транспортного узла и едет в центр на электричке или автобусе.

Сейчас работают две такие площадки (у станций "Владивосток" и "Вторая Речка"), а в текущем году откроется третья — в районе станции "Санаторная". Все они платные, при этом сейчас утверждают суточный тариф для тех, кто оставляет авто на 8 часов и более.

Локация Статус / Планы ст. Владивосток, ст. Вторая Речка Действуют ст. Санаторная Запуск в 2024 году Седанка, Спутник, Весенняя, Угольная, Первая Речка, Третья Рабочая В планах на ближайшие годы Матросский сквер, ул. Московская, Океанский проспект, 20 Планируемые парковки в центре

Планы до 2026 года

Дорожная сеть города будет перестраиваться под растущее число автомобилей и появление новых жилых кварталов. В планах — установка новых светофоров, организация кольцевого движения и создание дополнительных разворотов.

В части контроля до 2026 года планируют установить еще 9 комплексов видеофиксации на шести участках. При этом два из них будут специализироваться исключительно на контроле грузового транспорта.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов