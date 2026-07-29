Региону потребуется более шестисот трудовых мигрантов для работы на предприятиях

В Курской области определили потребность в иностранных специалистах на 2027 год. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития региона проанализировала заявки местных предприятий и установила квоту на привлечение трудовых мигрантов.
Местные работодатели подали семь заявок, в которых запросили 639 сотрудников. После проверки кадрового дефицита комиссия согласовала итоговую цифру — региону потребуется 636 иностранных работников.
|Показатель
|Значение
|Количество заявок от предприятий
|7
|Запрошено сотрудников предприятиями
|639 человек
|Установленная квота на 2027 год
|636 человек
"Учитывали как интересы региональной экономики, так и задачи по регулированию внешней трудовой миграции", — сообщили в Правительстве Курской области.
Теперь согласованный список направят в Федеральную Межведомственную комиссию. Именно на этом уровне принимается окончательное решение о выдаче разрешений иностранцам на трудовую деятельность.
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