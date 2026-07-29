Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терминал Остерра во Владивостоке увеличит мощности до 40 млн тонн к 2027 году
Музыкальный скандал или гениальность: голос российской артистки прозвучал в новом "Человеке-пауке"
Виртуальные карты «Мир» позволят дешевле ездить по Нижегородской области
Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров
Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду
Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием
Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным

Региону потребуется более шестисот трудовых мигрантов для работы на предприятиях

Россия » Центр » Курск

В Курской области определили потребность в иностранных специалистах на 2027 год. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития региона проанализировала заявки местных предприятий и установила квоту на привлечение трудовых мигрантов.

Строители мигранты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строители мигранты

Местные работодатели подали семь заявок, в которых запросили 639 сотрудников. После проверки кадрового дефицита комиссия согласовала итоговую цифру — региону потребуется 636 иностранных работников.

Показатель Значение
Количество заявок от предприятий 7
Запрошено сотрудников предприятиями 639 человек
Установленная квота на 2027 год 636 человек

"Учитывали как интересы региональной экономики, так и задачи по регулированию внешней трудовой миграции", — сообщили в Правительстве Курской области.

Теперь согласованный список направят в Федеральную Межведомственную комиссию. Именно на этом уровне принимается окончательное решение о выдаче разрешений иностранцам на трудовую деятельность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Шоу-бизнес
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров
Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду
Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием
Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным
Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны
Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия
Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета
Черепаха Панкейк пережила смертельный холод и спустя месяцы лечения вернулась в океан с секретной миссией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.