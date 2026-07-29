Региону потребуется более шестисот трудовых мигрантов для работы на предприятиях

В Курской области определили потребность в иностранных специалистах на 2027 год. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития региона проанализировала заявки местных предприятий и установила квоту на привлечение трудовых мигрантов.

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Местные работодатели подали семь заявок, в которых запросили 639 сотрудников. После проверки кадрового дефицита комиссия согласовала итоговую цифру — региону потребуется 636 иностранных работников.

Показатель Значение Количество заявок от предприятий 7 Запрошено сотрудников предприятиями 639 человек Установленная квота на 2027 год 636 человек

"Учитывали как интересы региональной экономики, так и задачи по регулированию внешней трудовой миграции", — сообщили в Правительстве Курской области.

Теперь согласованный список направят в Федеральную Межведомственную комиссию. Именно на этом уровне принимается окончательное решение о выдаче разрешений иностранцам на трудовую деятельность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов