Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным
Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны
Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия
Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета
Черепаха Панкейк пережила смертельный холод и спустя месяцы лечения вернулась в океан с секретной миссией
Во Владивостоке создают систему тотального цифрового контроля за водителями
Византийское судно с крупнейшим запасом золота нашли у острова Антикитера
Региону потребуется более шестисот трудовых мигрантов для работы на предприятиях

Обновление трасс между районными центрами и Смоленском сократит время в пути

Россия » Центр » Смоленск

В Смоленской области к концу июля отремонтировали более 150 километров дорог. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В первую очередь обновили ключевые трассы и участки, связывающие районные центры с областным городом.

Асфальтоукладчик на дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Асфальтоукладчик на дороге

Основные участки и мосты

Специалисты "Смоленскавтодора" закончили реконструкцию моста через реку Сож на трассе М-5 "Белгород — Смоленск". Теперь водители могут передвигаться по этому объекту безопаснее. Также обновили дорогу между Смоленском и Белой Церковью.

Показатель Значение (на конец июля)
Общий объем ремонта дорог более 150 км
Завершенные участки нацпроекта более 30 км

Развитие районов и сел

Ремонт затронул не только федеральные трассы, но и дороги в Белозерском, Гагаринском, Демидовском и Ельцовском районах. Для жителей этих территорий обновление дорожного полотна означает сокращение времени в пути до больниц, школ и рынков.

В ближайшие месяцы дорожники сосредоточатся на двух направлениях: закончат оставшиеся участки трассы М-5 и начнут ремонт дорог в сельской местности. Это позволит улучшить сообщение между деревнями и районными центрами.

"Работы выполнены в срок и в рамках бюджета", — сообщили представители "Смоленскавтодора".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Магаданская область
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
Инвестиции в образование Чувашии от общества «Знание» превысили 52 миллиона рублей
В Карелии 120 пациентов с гепатитом С получили бесплатное лечение
Миллиардные контракты и экстренные вылеты: в правительстве пересмотрели будущее воздушной помощи
Раскаленный панцирь на парковке: как обычный поход в магазин может стоить жизни вашему питомцу
Почему высокая оплата труда перестала привлекать сотрудников в Амурской области
Медики МВД получили больше власти: какие болезни теперь обязаны выявить у задержанного за 24 часа
В Петрозаводске вода из-под крана стала мутной и приобрела странный цвет
Законопроект США вводит торговые барьеры для стран-покупателей российских энергоносителей
Настоящий оазис в Кемерове: строительство на набережной Искитимки подошло к финальному рубежу
Бюджет капремонта домов в Татарстане вырос до 28,63 млрд рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.