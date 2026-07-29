Обновление трасс между районными центрами и Смоленском сократит время в пути

В Смоленской области к концу июля отремонтировали более 150 километров дорог. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В первую очередь обновили ключевые трассы и участки, связывающие районные центры с областным городом.
Специалисты "Смоленскавтодора" закончили реконструкцию моста через реку Сож на трассе М-5 "Белгород — Смоленск". Теперь водители могут передвигаться по этому объекту безопаснее. Также обновили дорогу между Смоленском и Белой Церковью.
|Показатель
|Значение (на конец июля)
|Общий объем ремонта дорог
|более 150 км
|Завершенные участки нацпроекта
|более 30 км
Ремонт затронул не только федеральные трассы, но и дороги в Белозерском, Гагаринском, Демидовском и Ельцовском районах. Для жителей этих территорий обновление дорожного полотна означает сокращение времени в пути до больниц, школ и рынков.
В ближайшие месяцы дорожники сосредоточатся на двух направлениях: закончат оставшиеся участки трассы М-5 и начнут ремонт дорог в сельской местности. Это позволит улучшить сообщение между деревнями и районными центрами.
"Работы выполнены в срок и в рамках бюджета", — сообщили представители "Смоленскавтодора".
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