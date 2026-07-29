Обновление трасс между районными центрами и Смоленском сократит время в пути

В Смоленской области к концу июля отремонтировали более 150 километров дорог. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В первую очередь обновили ключевые трассы и участки, связывающие районные центры с областным городом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Асфальтоукладчик на дороге

Основные участки и мосты

Специалисты "Смоленскавтодора" закончили реконструкцию моста через реку Сож на трассе М-5 "Белгород — Смоленск". Теперь водители могут передвигаться по этому объекту безопаснее. Также обновили дорогу между Смоленском и Белой Церковью.

Показатель Значение (на конец июля) Общий объем ремонта дорог более 150 км Завершенные участки нацпроекта более 30 км

Развитие районов и сел

Ремонт затронул не только федеральные трассы, но и дороги в Белозерском, Гагаринском, Демидовском и Ельцовском районах. Для жителей этих территорий обновление дорожного полотна означает сокращение времени в пути до больниц, школ и рынков.

В ближайшие месяцы дорожники сосредоточатся на двух направлениях: закончат оставшиеся участки трассы М-5 и начнут ремонт дорог в сельской местности. Это позволит улучшить сообщение между деревнями и районными центрами.

"Работы выполнены в срок и в рамках бюджета", — сообщили представители "Смоленскавтодора".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова