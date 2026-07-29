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Турция стала самым популярным зарубежным направлением для туристов из Орловской области

Россия » Центр » Орел

Жители Орловской области все чаще отказываются от услуг туристических агентств при планировании поездок по России, предпочитая организовывать отдых самостоятельно. Согласно данным системы ЕМИСС за 2025 год, через официальные фирмы на отдых отправились 37 467 человек, однако эта цифра не отражает реальный масштаб внутреннего туризма в регионе.

Алания
Фото: Own work by Ozgurmulazimoglu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алания

Статистика фиксирует перекос в сторону зарубежных направлений: за границу через агентства уехали 20 058 человек, а внутри страны — 17 409. Такая разница объясняется форматом продукта: заграничный тур предлагается как готовый пакет с предсказуемым качеством и фиксированной ценой, что упрощает выбор для потребителя.

При этом поездки по России в большинстве случаев не требуют посредников. Отсутствие языкового барьера и доступные сервисы бронирования делают самостоятельные путешествия нормой. Турфирмы остаются востребованными лишь при организации сложных маршрутов на Алтай, Байкал или Камчатку, а также при оформлении путевок в профильные санатории.

Приоритеты орловцев: от Турции до Мальдив

Среди тех, кто пользуется услугами агентств для зарубежных поездок, сформировался список фаворитов. Лидируют страны с развитой системой "все включено" и понятной логистикой.

Страна Количество туристов (чел.)
Турция 8 279
Египет 4 535
ОАЭ 2 036
Таиланд 1 330

Интерес к Азии поддерживают прозрачные чартерные цепочки: во Вьетнам отправились 372 человека, в Китай — 344. Премиальный сегмент представлен Кубой (477 человек) и Мальдивами (469 человек), которые стали основным направлением для состоятельных жителей региона.

Европа как штучный товар

Поездки в европейские страны через агентства стали редкостью. Всего за год таким образом уехали около двухсот человек, из которых большинство (120) выбрали Кипр. В Италию, Францию и Испанию отправились единичные группы туристов.

Основной причиной спада стал визово-логистический тупик. Отсутствие прямых рейсов вынуждает лететь через Стамбул или Ереван, что существенно увеличивает стоимость билетов. Сложность получения шенгенских виз и проблемы с банковскими картами превратили Европу в направление для очень узкого круга людей, готовых тратить значительные суммы на логистику.

Аналогичная ситуация наблюдается с поездками в СНГ. В Абхазию через фирмы уехали 798 человек, тогда как поездки в Беларусь или Армению почти не требуют участия посредников, так как бронирование там максимально упрощено.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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